Dronă care detectează accidentații în zone fără semnal

Timp de aproape 50 de ore, cele 22 de echipe au lucrat la proiecte precum grădinărit automatizat, sistem de rezervare de săli de sport, agregator de evenimente, aplicații de gestiune a comenzilor la restaurante sau de scanat bonuri fiscale. Pentru a rămâne conectați la spiritul hackathonului, mulți dintre participanți au ales să doarmă în locație.

Un hackathon este un maraton de programare sau creație în domeniul tehnic. Provenit prin alăturarea cuvintelor „hacking” și „marathon” din limba engleză, se referă la un eveniment în care se realizează proiecte în cel mai scurt timp posibil. Cu toate că termenul „hacking” are conotații negative în media, acesta înseamnă de fapt găsirea unor soluții nonconformiste într-un timp limitat.

Vârsta medie a participanților a fost de 23 de ani, iar cel mai tânăr participant a fost un elev de 10 ani, din Timișoara.

Marele câștigator al HackTM este o echipă din Oradea, cu proiectul „Digiflare”. Echipa „Digiflare” e formată din Teodora Husar, Cornea Mihai, Găvruța Sebastian, Nilgesz Arnold, Mihai Husar și Sergiu Capanoia.

Din echipa câștigătoare, cea a orădenilor, au făcut parte studenți la diverse facultăți. Sergiu Capanoia este masterand la Teologie. El spune că s-a alăturat recent echipei și explică faptul că „Digiflare e prototipul unei drone echipate cu tehnologie LoRaWan și destinată găsirii rapide a accidentaților în zone fără semnal GSM”.

Foto: HACKTM © Foto: HACKTM

Sebastian Mihai Găvruța este student la Facultatea de Medicină și Farmacie din Oradea, are 25 de ani și spune că anturajul l-a adus mai aproape de robotică.

„Toți prietenii mei sunt ingineri sau programatori. Totodată, am crescut cu un calculator în față. De la tata am învățat până am început să mă descurc singur și să înțeleg cum funcționează un calculator, cum gândește el și cum trebuie să gândesc eu ca să obțin rezultatele dorite cu ajutorul programelor. În acest proiect, eu am fost mai mult pe partea de design și promovare, ca sa zic așa. Drona este gândită ca o rachetă de semnalizare, oarecum. De aceea se numește Digiflare, Digi venind de la digital și Flare de la rachetele de semnalizare.

Practic, este o dronă care are capacitatea să transmită semnale pe distanțe mari. Drona transmite un cod care conține coordonatele celui care a activat-o și codul unic al contului persoanei respective. Acel semnal ajunge imediat la toate echipajele de salvare din apropiere și, inclusiv, fiind conectat la serverul Digiflare, vor fi trimise și mesaje tuturor contactelor introduse de acea persoană deținătoare de Digiflare. Asta include mesaje prin telefon și e-mail”, explică Sebastian Mihai Găvruța.

Tânărul spune că nu se aștepta ca proiectul lor să fie cel mai bun.

„Colegii mei spun că animația făcută de mine a avut un impact mare, datorită faptului că a fost scurtă și la obiect și ușor de înțeles. Practic, a fost rezumatul dronei Digiflare”, subliniază Sebastian Găvruța.

Premiile au fost acordate de un juriu format din specialiști în programare, profesori universitari, designeri și reprezentanți ai sponsorilor, dar și de votul publicului.

PREMII:

– Cel mai bun design: din echipa „Ansamblul Tehnologic Pădureni” – Fagadar Cezar, pentru „Glove”, proiectul care ajută la planificarea și urmărirea activităților de grădinărit

– Cel mai bun proiect software: echipa Team (Teamname), care a dezvoltat ochelari de realitate augmentată pentru a putea scana și identifica automobile (marcă, an construcție etc.)

– Cel mai bun proiect hardware: echipa RescueBot, care a construit un robot echipat cu senzori și care poate pătrunde în clădiri în situații de urgență, cum ar fi incendiile.