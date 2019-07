Drumul spre Burj Khalifa trece prin Sălacea. Spectacol de Cartea Recordurilor

Paradoxul e că ungurul a cărui nume a apărut de atâtea ori în Cartea Recordurilor trăiește într-o sărăcie extremă. El are un handicap mental și nu are familie. Tânărul a primit un acoperiș deasupra capului de la stat după ce și-a petrecut copilăria într-un cămin pentru copii.

„Tânărul acesta deosebit de talentat are un acoperiș deasupra capului, dar literalmente nimic altceva. Nu avea nici un pat, nici încălzire. Povestea că dormea pe jos și atunci când îi era foarte frig noaptea se trezea, alerga o jumătate de oră, se ascundea apoi sub pădură să adoarmă, iar când îi era frig o lua de la capăt.

© FOTO: Marcel Socaciu

Din păcate, acest tânăr a fost și prădat, i-au furat până și vechiul său BMX cu care avea un record. Am vrut să-l invităm și anul trecut la Sălacea pentru a încerca să-l susținem în tentativa sa de a stabili un nou record.

Anul trecut nu a putut ajunge, acum va fi invitatul nostru și va încerca să intre din nou în Cartea Recordurilor cu acrobații pe bicicletă”, spune primarul de Sălacea Horvath Bela. Laszlo Gyula va încerca un nou record sâmbătă de la ora 20.

Tombolă pentru un record

Prestația tânărului la Sălacea va fi filmată și trimsă apoi spre omologare. Pentru a-l susține, primarul de Sălacea spune că va fi organizată o tombolă cu premii atractive: un laptop, un cuptor cu microunde.

„Toate încasările din biletele de tombolă vor fi donate lui Laszlo Gyula. De asemenea, fotbaliștii noștri din Sălacea îl vor sprijini cu echipament, cu un pat, cu îmbrăcăminte”, a precizat primarul Horvath Bela.

Chiar dacă are o situație financiară precară, tânărul recordman nu se plânge de asta. El are un singur lucru în minte: să doboare record după record. Visul său e să ajungă în Dubai, să urce scările celor 154 de etaje de la Burj Khalifa cu o minge de fotbal pe cap. Pentru visul său, tănărul economisește, din puținul pe care îl are, aproximativ 8 lire sterline în fiecare lună.

Cea mai mare avere a țânărului e voința sa extremă. Recordurile sale sunt în diverse maniere. Unul dintre recordurile lui Gyula László a fost înregistrat pentru faptul că și-a ridicat și a coborât tricoul de 13 ori pe roata din față a unei biciclete BMX, fără să cadă. Anterior, el a reușit doar de 12 ori. Gyula László a ținut apoi în echilibru o minge de fotbal pe o sticlă de plastic așezată pe frunte.

În acest timp el a făcut cascadorii. Nimeni nu a mai încercat un astfel de experiment înainte. În cele din urmă, după zece minute și douăzeci de secunde, sticla și mingea au căzut. Gyula László intenționează să deveni omul cu cele mai multe recorduri înregistrate în Guinness Book.

Zilele comunei Sălacea

Sălacea. Gyula László e doar una dintre atracțiile pregătite de organizatori la Zilele comunei Sălacea, eveniment aflat la cea de-a XXIII-a ediție, și care e programat în perioada 1-4 august.

Sărbătoarea începe joi la Sălacea, iar Conacul Komaromi din Otomani găzduiește, începând cu orele 14,00 întâlnirea primarilor din Bihor, după care europarlamentarul Vincze Lorant va ține o prelegere despre „Viitorul Văii Ierului în Uniunea Europeană”. Va urma apoi o expoziție sugestiv intitulată „1000 de ursuleți Teddy în satul celor 1000 de pivnițe”.

Manifestările de joi se încheie cu pretrecerea ESZISZ la școala generală. Vineri, oaspeții prezenți la eveniment se vor pucura de prezentarea pivnițelor și a casei țărănești din strada Kisburga.

Derby-ul rablelor

Localnicii vor fi invitați la zilele comunei cu Fanfara din Zerind care se va deplasa cu căruța. Urmează apoi un program divers: dans popular, cântece populare cu Fanfara din Zerind, dans la bară, concert A Ket Zsivany, concert Bunyos Pityu și o discotecă în curtea școlii. Sâmbătă, fotbaliștii trebuie să-și facă serios încălzirea, fiindcă la ora 8,30 începe turneul de fotbal.

La 9,00, competiția gastronomică „Arome de Bihor” își așteaptă participanții la bancurile de lucru. Un prânz la Casa de Cultură și jurizarea participanților la competiția gastronomică vor fi preambulul deschiderii oficiale de la ora 16,30 atunci când sunt prevăzute discursuri, o paradă și un moment al Corului Reformat Dalarda.

Va urma un moment cu depuneri de coroane la monumentul eroilor. La ora 18,00 majoretele vor ocupa strada în cadrul unei parade, după care va urma spectacolul de dans oferit de elevii din Sălacea. Momentul mult așteptat al recordmanului Laszolo Gyula e programat sâmbătă la ora 20. După el urmează concert Play time, concert USNK și o discotecă cu DJ ACCA.

Duminică, 4 august evenimentul începe cu un concurs de desene pe asfalt, iar apoi prezentarea colecției de artă populară Lovasy Juliana și slujba Sfintei liturghii la Biserica Romano-Catolică. Întâlnirea fiilor satului plecați din localitate se va bucura de prezența prof. Mocsar Iren care va prezenta mai multe documente istorice.

Organizatorii nu i-au uitat nici pe cei aflați în nevoi, reprezentanții Caritas Catolica vor vorbi despre „Viitorul îngrijirii la domiciliu în Sălacea”. Derbyul mașinilor rabla la Varboc a luat de un timp locul concursului de sape. Acest moment e urmat de prezentarea tuning BMW în centru și de o prezentarea a țăietorilor de lemn de la Sthil Timbersport.

Va urma un concert Vad/ Asz, Bagossy Brothers Company. La orele 23,30 vor fi cunoscuți câștigătorii tombolei, după care participanții se vor bucura de un foc de artificii și de o discotecă.