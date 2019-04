Duc ideile medicilor în legislativ, pentru pacienți

La întâlnirea de zilele trecute organizată de Colegiul Pacienților au participat manageri de unități sanitare din Bihor și medici implicați în sistemul de sănătate publică si privata.

Au fost dezbateri pe subiecte arzătoare, ce vizează accesul facil al bolnavilor la servicii medicale si de cresterea calitatii actului medical.

Pe baza discuțiilor, reprezentanții Colegiului Pacienților au făcut o serie de propuneri importante pentru pacienți, legate de facilitarea obținerii accesului la medici de diferite competențe profesionale pentru creșterea calității actului medical. S-au făcut propuneri legate de decontarea serviciilor medicale de către casele de asigurări de sănătate pentru centrele de îngrijiri, fie că e vorba de azile pentru vârstnici sau centre speciale pentru persoane cu dizabilități.

Pentru nedeplasabili

Tot la această întâlnire, pe baza realităților transmise de medici, Colegiul Pacienților a identificat o altă propunere pentru decontarea de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor de consultații la domiciliu pentru persoanele nedeplasabile.

Mai exact, dr. Gheorghe Oros, fostul manager al fostului Spital de Neuropsihiatrie Oradea, acum medic la o clinică privată de psihiatrie, a făcut apel la necesitatea decontării de către casele de asigurări de sănătate a consultațiilor la domiciliu pentru bolnavii nedeplasabili care suferă de afecțiuni neurologie sau/și psihice. Aceste consultații nu presupune transport de aparatură sofisticată și nici salar mai mare pentru doctori, ci doar acces mai ușor al bolnavilor care nu pot să se deplaseze la cabinetele medicilor.

Toate propunerile adunate de către reprezentanții Colegiului Pacientilor de la managerii și doctorii prezenți la întâlnire, vor fi centralizate și înaintate ulterior (pentru a fi introduse în noul contract cadru pe acest an ce urmează a se semna cu Casa de Asigurări și alte acte legislative) Ministerului Sănătății, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Guvernului României, tuturor partidelor politice din țară, dar și formațiunilor profesionale din Uniunea Europeană.

Urmatoarea dezbatere pe acest subiect va fi in luna mai pe data de 17 mai ora 15:00 in aceeasi locatie precum si in 30 mai oar 15:00 la Hilton Oradea.