Duminică începe FITO, a VII-a ediţie

Festivalul Internaţional de Teatru Oradea începe duminică, fiind organizat de Teatrul „Regina Maria”, în parteneriat cu Consiliul Județean Bihor, Primăria Municipiului Oradea, Fundaţia Culturală FITO şi UNITER. Timp de opt zile, spectatorii sunt invitaţi la un maraton teatral care va cuprinde 19 spectacole de la companii teatrale renumite din întreaga țară, dar și din străinătate: Moldova, Ucraina, Georgia și Franța. Festivalul Internațional de Teatru Oradea va cuprinde în acest an două mari secțiuni: secţiunea Concurs – Festivalul de Teatru Scurt, ajuns la ediția aniversară cu numărul XXV, și secțiunea Spectacol Invitate – Off Concurs. În Festivalul de Teatru Scurt sunt înscrise opt producții realizate atât de teatre instituționalizate, cât și de teatre care provin din mediul independent, care se vor juca în sala Teatrului Arcadia. În acest an, juriul este format din trei personalități culturale ale teatrului românesc: criticii de teatru Ion Parhon și Elisabeta Pop și actorul de teatru și film Ion Sapdaru.

Primul spectacol din festival se va juca duminică, de la ora 18:00, la Sala Arcadia. Este vorba de „Suicidal” după texte de Luigi Pirandello, regia Norbert Boda, spectacol al Teatrului Municipal Baia Mare. Spectacolul explorează o temă gravă a umanității într-o manieră neconvențională, sub forma unui show, poveștile sinucigașe fiind cercetate și exploatate din mai multe perspective. Spectacol nerecomandat persoanelor sub 16 ani! De la ora 19:00 se va juca la Sala Mare noul spectacol al Teatrului „Regina Maria”, „Sunetul Muzicii”, muzica de Richard Rodgers, libret de Howard Lindsay şi Russel Crouse, regia Mihaela Bogdan.

Iniţial, în program era inculs de la ora 21:30, în Cetatea Oradea, spectacolul „L’écume des jour” (Spuma zilelor) de Boris Vian, reverie vizuală și sonoră, spectacol al Compagnie Underground Sugar, Franța. Dar, din motive tehnice, spectacolul se va juca joi, 6 iunie, de la ora 21:30, la Casa de Cultură a Sindicatelor.

„Collin este un tânăr care iubeşte jazz-ul, dragostea şi care detestă violenţa şi munca. Plin de dorinţe amoroase, el trăieşte într-o lume pe care şi-o imaginează şi în care emoţiile sale puternice încalcă legile fizicii. Un milion de prevestiri se adună şi îl conduc pe Colin spre Chloé. Găseşte astfel marea dragoste. Dar Chloé se îmbolnăveşte. În curând, ferestrele refuză să lase lumina să intre, universul radiant al lui Colin devine sumbru, timpul se accelerează, acţiunile sale devin tot mai precipitate, eşecurile sale tot mai violente devin din ce în ce mai puţin reversibile, spaţiul său se micşorează, devine nelocuibil, camera capătă un aspect de sferă mlăştinoasă. Apoi începe un declin lung, iar spectatorul participă neajutorat la scufundarea unei întregi lumi. Provocarea este încercarea de a aduce la viaţă viziunea subiectivă a personajului şi de a arăta alterarea universului său prin emoţiile sale”, se explică în prezentarea spectacolului.

Scenografia este imaginată ca o platformă interactivă, „L’écume des jour” fiind un spectacol de artă live – artă digitală. Intrarea la spectacol este liberă, în limita locurilor disponibile.