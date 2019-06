După 15 ani de suferință, s-a vindecat printr-o singură și unică operație, la Oradea

Se numește Silaghi Tiberiu, are 50 de ani, e din Carei și spune că nu s-a ferit de muncă fizică niciodată. Pe lângă faptul că a fost sportiv în tinerețe când a practicat fotbal și judo, Tibi zice că a muncit și în sat, era ”semibăiat de țară”.

Solicitările fizice și-au pus amprenta pe picioarele și șoldurile lui și, de 15 ani încoace, are dureri din ce în ce mai intense, de trei ani acestea au devenit insuportabile și, în ultimele luni, umbla doar în cârje.

Nu a vrut să se refacă prin metoda clasică fiindcă ar fi umblat la medici un an întreg: să se opereze la un șold, să se refacă, să mai suporte încă o operație pentru al doilea șold, apoi iar recuperare medicală. El aducea de 6 – 7 ani concetățeni și rude din Carei la Spitalul Pelican Oradea, pentru tratamente și operații: „La Carei nu prea ai unde să te tratezi și sunt două soluții: ori mergi în Ungaria – dar e mai departe, ori la Pelican Oradea, dacă vrei calitate, așa spun oamenii din Carei”. Așa că a venit la Spitalul Pelican, unde i s-a spus că există aici un doctor care operează ambele șolduri deodată, prin cea mai modernă metodă din lume la ora actuală: artroplastie totală de șold prin protezare simultană bilaterală cu abord direct anterior minim invaziv.

Medic specializat în Franța

Dr. Tona Jorgaq, printre puținii medici ortopezi din țară care realizează acest tip de intervenții, după ce s-a specializat câțiva ani la Spitalul Universitar Dijon, în protezarea șoldului prin tehnica abordului anterior minim invaziv, spune că această afecțiune (coxartroza severă bilaterală de șold) e progresivă, atinge 42% din populația cu afecțiune artrozică și se estimează că 25% dintre acești pacienți cu coxartroză vor avea nevoie de proteză bilaterală.

A venit în cârje, a plecat coborând singur scări

“Joia trecută, în 30 mai, m-a operat, iar vineri am umblat deja. De luni urc, cobor scări fără probleme; am venit în cârje și nu puteam urca și coborî scările… Chiar mi s-a părut ciudat, în prima zi de internare, că te servesc într-un minut cu orice ai dori, îți explică ce ți se întâmplă. Nimeni nu vine la spital de plăcere… Nu am mai fost într-o astfel de situație, nu credeam că există așa ceva în România… Dacă mergeam la un spital de stat, tot atât plăteam, dar în mai multe locuri!”.

După ce s-a trezit din anestezie, a fost supus unui program special de recuperare medicală, prin mobilizare robotizată pasivă, cu ajutorul unui aparat special, artromot.

Bărbatul s-a externat marti, 4 iunie a.c., pe picioarele lui și cu un tonus rar întâlnit.

FACT BOX:

Cine și de ce are nevoie de o astfel de operație?

Artroplastia totală de șold prin protezare simultană bilaterală cu abord direct anterior minim invaziv

oferă un singur eveniment chirurgical, un singur episod de anestezie, spitalizare mai scurtă, recupe-rarea ambelor șolduri cu proteze implantate în acelasi timp, costuri la jumătate pentru pacienți și spital și e indicată:

– persoanelor mai tinere de 75 ani

– bolnavilor cu coxartroză bilaterală, dar fără boli asociate (fără antecedente cardiovasculare, artrită reumatoidă, comorbidități)

– persoanelor care nu au obezitate

– pacienților cu risc scăzut pentru complicații peri și post-chirurgicale.