După Oradea – Hurghada vine Creta, din primăvară

Prezentă la Aeroportul Oradea, directorul executiv al Christian Tour, Doina Grigoraş, anunţă planuri mari ale acestui operator turistic pentru Oradea. Christian Tour tocmai a achiziţionat o reţea de distribuţie în Ungaria, piaţă pe care doreşte să pătrundă în forţă. În ţara vecină, Christian Tour va avea 20 de vânzare a pachetelor turistice, inclusiv în oraşele aflate pe graniţa cu România, precum Debreţinul, Nyreghaza sau Bekescsaba. Pe lângă Hurghada şi Antalya, de la anul Christian Tour va oferi şi Creta, cu plecare de pe Aeroportul Oradea. Acum, însă, operatorul se concentrează pentru ca destinaţia Hurghada să fie un succes în această toamnă, în condiţiile în care la Marea Roşie urmează vârful de sezon.

„Oradea va deveni un hub foarte important pentru noi şi am decis să începem cu Egiptul. Această destinaţie nu este nefamiliară. Un al doilea motiv – în această perioadă Egipt are vârf de sezon. Am ales să suprapunem operaţiunile peste perioada vacanţei copiilor. Egiptul reprezintă o atracţie pentru turiştii români. Este clar o destinaţie de plajă, iar în România există foarte mulţi amatori de sporturi nautice, scufundări, snorkeling. Sunt foarte multe facilităţi pentru familii cu copii, în cadrul hotelurilor. Este adevărat că această lansare este puţin târzie. Dacă această destinaţie va fi încununată cu succes, intenţionăm să o reluăm din primăvară”, transmite directorul unuia dintre cei mai mari operatori de turism din România.