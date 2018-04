Ştiam că ne aşteaptă un meci important, de şase puncte, şi sunt mulţumit de atitudinea şi determinatea jucătorilor. Vreau să-i felicit pe toţi. Veneam după două eşecuri, dar m-am bazat pe valoarea grupului, pe valoarea lor individuală. A fost o presiune în plus pe toţi, pentru că dacă nu am fi câştigat intram în hora retrogradării. Per total echipa a jucat foarte bine şi a ieşit o victorie categorică”

Antrenorul orădean a explicat că Andrei Antohi, exclus din lot după jocul de la Clinceni, a fost reprimit în lot după ce şi-a cerut scuze staff-ului şi coechipierilor.

Lupuţ a precizat că decizia de a nu-i convoca pe jucătorii bihoreni (Balea, Ban, Codoban), cu excepţia lui Goia, pentru jocul cu CS Baloteşti i-a aparţinut. „Decizia îmi aparţine în totalitate şi am luat-o după ce am analizat foarte bine meciurile cu CS Mioveni şi FC Hermannstadt.

Evoluţia lor a fost modestă. La mine nu există bihoreni, olteni, moldoveni, etc. toţi sunt jucătorii Luceafărului. Toţi trebuie să se supună regulilor, să dea totul la antrenamente şi în jocuri. Avem un lot din 26 de jucători şi fiecare trebuie să profite de şansa pe care o are. Totul depinde doar de ei”, a afirmat antrenorul.

Echipa oaspete nu a participat la conferinţa de presă, antrenorul Augustin Călin neefectuând deplasarea la Sînmartin.