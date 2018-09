ECHIPA MORAMI – HORTICOLA participa pentru a saptea oara consecutiv la TARGUL INTERNATIONAL DE AGRICULTURA INDAGRA

Inca de la prima participare, din 2012, HORTICOLA-MORAMI a luat contact cu clienti din toata tara, reusind sa isi imbunatateasca portofoliul de clienti si sa isi extinda zona de activitate si catre alte judete.

Daca in primul an de participare, HORTICOLA-MORAMI prezenta doar doua distributii (STOCKER Italia si Green Paradise Italia), la targul din 2018 se vor expune nu mai putin de 10 distributii. Aceste 10 distributii inseamna 10 furnziori, din intreaga lume, pentru care HORTICOLA-MORAMI este distribuitor unic si exclusiv pe piata din Romania.

Cele 10 distributii sunt:

ADFERT – Emiratele Arabe Unite – ingrasaminte chimice pentru agricultura

ARRIGONI – Italia – plase de protectie pentru agricultura si mediul urban

BEAULIEU T.T. – Belgia – agrotextile pentru agricultura

FRANCHI SEMENTI – Italia – seminte hobby si semiprofesionale, bulbi

GREENYARD HORTICULTURE – Belgia – substraturi profesionale pentru agricultura

ORIGENE SEEDS – Israel – seminte profesionale de legume

PEGAS NONVOWENS – Cehia – folie microporoasa antiinghet

POLITIV A.A. – Israel – folie profesionala pentru sere si solarii

STOCKER GMBH – Italia – scule, unelte si accesorii pentru agricultura

VIGORPLANT – Italia – substraturi hobby si profesionale pentru plante

O gama foarte larga de produse, atat ale furnizorilor prezentati mai sus, cat si de la alti parteneri, va este pusa la dispozitie prin cele doua magazine ale companiei.

Fie ca aveti o gradina de cativa metri patrati, in care vreti sa insamantati gazon, sa plantati flori, sa o irigati sau sa va creati un spatiu umbros, de relaxare, fie ca sunteti fermier si lucrati suprafete mari de teren, in magazinele noastre veti gasi o gama diversificata de produse, care sa va ajute in ceea ce aveti de facut.

Consultantii din magazine sunt in permanenta in ajutorul dumneavoastra si va pot sfatui ce produse sa alegeti. Iar daca va este mai usor, puteti comanda toate produsele din magazinele noastre, on-line, pe www.morami.ro .

