„Echipa noastră se va redresa”

CSM CSU Oradea a avut un start ratat în noul sezon, după ce a fost eliminată din FIBA Europe Cup şi a pierdut meciul de debut din Liga Naţională, în faţa celor de la BC CSU Sibiu. Cu toate acestea, căpitanul Andrei Mandache afirmă că echipa noastră a arătat un baschet bun, în pofida celor două eşecuri suferite.

„Sigur că suntem puţin dezamăgiţi, dar echipa a făcut tot ce a putut pentru a obţine rezultate favorabile. Chiar dacă am ratat calificarea în cupele europene şi am fost învinşi acasă de BC CSU Sibiu, cred că echipa nu a jucat rău. În fond, totul a depins de una sau două faze din finalurile de meci. Dacă gestionam mai bine ultimul minut din partidele de la Oradea cu Balkan şi cu Sibiu, cu totul altfel s-ar fi vorbit acum despre echipa noastră”, ne-a declarat Andrei Mandache.

Absenţa lui Valeika şi Zeno

Internaţionalul orădean spune că timpul scurt de pregătire şi accidentările unor jucători au contribuit şi ele la aceste rezultate. „Nu căutăm scuze, dar există totuşi nişte explicaţii. Perioada de pregătire în comun al lotului a fost mai scurtă decât în sezoanele precedente, iar echipa nu a beneficiat de suficient timp pentru a se omogeniza.

Au fost şi accidentările lui Valeika şi Zeno, care se resimt în jocul echipei, chiar dacă noi am dovedit că putem suplini absenţa oricăruia dintre titulari. Repet, eu cred că am arătat un baschet destul de bun, mai ales în partida de la Oradea cu Balkan, chiar dacă nu am reuşit să realizăm obiectivul calificării”, a afirmat căpitanul CSM CSU Oradea.