Echipamente de salvare, prin proiect, la Diosig

Acestea au fost achiziționate în cadrul proiectului intitulat „Dezvoltarea în comun a capacității voluntare de intervenție în caz de urgență și de gestionare a dezastrelor în zona de frontieră eligibilă – Joint development of the voluntary emergency response and disaster management capacity int he eligible border area” (ROHU-10).

Proiect comun cu Hajdú Bihar

Este un proiect inițiat de Asociația pentru Promovarea Afacerilor din România în parteneriat cu comuna Diosig din România și Federația Pompierilor din județul Hajdú Bihar din Ungaria. Proiectul a fost selectat pentru finanțare în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria – Axa prioritară 5: Îmbunătățirea prevenirii riscurilor și gestionării dezastrelor (Cooperare în domeniul prevenirii riscurilor și gestionării dezastrelor), Prioritatea de investiții 5/b: Promovarea investițiilor pentru abordarea riscurilor specifice, asigurarea intervenției în cazul dezastrelor și dezvoltarea unui sistem de gestionare a dezastrelor. Durata de implementare a proiectului este de 30 luni, debutul proiectului fiind realizat anul trecut, în 1 aprilie (2018). Valoarea totală a proiectului este de 1 406 367.00 Euro.

Prezentare de funcționare

La evenimentul s-a prezentat containerul Drager pentru simulare a focului prin aplicație practică, achiziționat în proiectul ROHU-10, în care se pot crea condițiile existente într-un incendiu real, fapt pentru care s-a și susținut o simulare de incendiu. Tot la eveniment a fost prezentata autospeciala achiziționată tot în cadrul proiectului, a transmis Gönczi József, managerul de proiect și președinte la Asociația pentru Promovarea Afacerilor în România.