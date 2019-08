Ed Sheeran și-a anuțat retragerea temporată datorită controverselor pe tema plagiatului: „Vă iubesc şi aici punem punct. Ne vedem peste câţiva ani”

Decizia muzicianului a venit în urma controverselor în legătură cu faptul că a folosit piesa lui Marvin Gay din 1973, ”Let’s Get It On”, pentru propria sa melodie din 2014, ”Thinking Out Loud”.

În urma turneului Divide, lansat în martie 2017 de cântăreț, peste 9 milioane de persoane au ajuns la concertele sale. La finalul celui de-al 260-lea spectacol din turneu, Sheeran a spus mulţimii: “Vă iubesc şi aici punem punct în Ipswich. Acesta este ultimul meu concert pentru, probabil, 18 luni”. ”Ne vedem peste câţiva ani”, a spus muzicianul în timp ce părăsea scena, relatează Mediafax.

Compania care l-a dat în judecată pe Sheeran şi îi cere daune în valuare de 100 de milioane de dolari.

Muzicianul nu mai poate să primească nici banii cuveniţi pentru piesa ”Shape of You”, după ce a fost acuzat de muzicianul Sam Chokri că i-a folosit compoziţia. Chokri susţine că refrenul este copiat după piesa sa ”Oh Why”, din 2015, un cântec pe care l-a trimis echipei lui Sheeran încercând să-şi asigure o colaborare cu vedeta. Înalta Curte din Anglia a programat o audiere în acest caz în 2020.

În 2017, Ed Sheeran, în vârstă de 27 de ani, a încheiat o înţelegere în valoare de 20 de milioane de dolari cu doi compozitori, Thomas Leonard şi Martin Harrington, care l-au acuzat că hitul său “Photograph” este copiat după piesa lor “Amazing”.

Cântăreţul în vârstă de 28 de ani, care şi-a lansat recent un nou album, “No.6 Collaborations Project”, deţine patru premii Grammy. El este considerat un fenomen al genului folk-pop şi a fost cel mai bine vândut artist al anului 2017, potrivit International Federation of the Phonographic Industry, organizaţia care reprezintă interesele industriei de înregistrări muzicale la nivel global. Albumul lui Sheeran “Divide”, al treilea din cariera sa, a fost cel mai bine vândut material discografic în 2017, iar “Shape of You” a fost single-ul care a înregistrat cele mai mari vânzări, potrivit organizaţiei.

Sursa: Mediafax