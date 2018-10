Ediția 2019, o Toamnă de un milion

De joi până duminică, Toamna Orădeană își desfășoară oferta muzicală, culinară și de divertisment, în cele două locații convenite penru această ediție – Cetata și Vasile Alecsandri. Între noutățile din acest an figurează și concertele și spectacolele live, „la colțul străzii”, față în față cu artiștii, pe noua pietonală, V. Alecsandri.

Dansul…

Grosul ofertei Toamnei Orădene se va concentra în cele două curți ale Cetății medievale orădene. Izgonit din Piața Unirii din cauza reparațiilor care urmează, festivalul a fost porționat după posibilitățile oferite de Cetate. De altfel, amenajarea curții interioare a Cetății nu este, încă, finalizată. „Lucrările au ajuns într-un stadiu care permite desfășurarea festivalului. După, probabil vor mai dura încă patru săptămâni”, a spus Mihai Jurca, directorul Agenției de Promovare a Turismului în Oradea și Regiune (APTOR), organizatorul evenimentului.

Astfel, scena TO va fi în prima curte a Cetății, cu destul spațiu alocat pentru public. În aceeași curte se va amenaja „Buticul de toamnă”, unde designerii locali și din țară își expun creațiile în fața orădenilor. În fiecare dintre cele patru seri, publicul poate asista la două sau trei concerte, cu începere de la ora 20:00.

Joi, de la ora 20:00, Macanache își va lansa, la Cetate, albumul Moft iar de la 21:00, pe scenă urcă Șuie Paparude. Vineri, urmează Damian Drăghici & Brothers și Elena Gheorge, sâmbătă – Irina Rimeș și Holograf iar duminică, înaintea focului de artificii de la ora 23:00, scena va aparține Vanoteck & Quartet, Antoniei și Carla”s Dreams.

Organizatorul s-a ferit să dea cifrele pentru care vedetele vin la Oradea, dar a admis că trupa din Moldova este cea mai scumpă. A mai spus că festivalul are un buget de un milion de lei.

Și masa

Publicul interesat de oferta culinară a TO 2019 trebuie să știe că tarabele cu mâncare vor fi amplasate în curtea Palatului Princiar. Vin peste 20 de comercianți, care cu mâncare tradițională, care cu oferte exotice, astfel încât o largă varietate de gusturi și pretenții să fie acoperită. Așa numita Food Zone se va deschide zilnic, de la ora 10:00 și se va închide spre ora 23:00.

Și sponsorii, Rewine și Lidl – participă cu tarabe în festival.

Muzica de stradă

O premieră în festival este dezvoltarea unei componente muzicale și artistice „de stradă” iar pietonala Alecsandri e cadrul cel mai potrivit pentru asta, au apreciat organizatorii. Evenimentele vor fi condensate în partea dinspre Parcul 1 Decembrie a străzii, acolo unde nu sunt terase și e destul spațiu pentru ca publicul să se adune în jurul artiștilor.

În oferta de pe Alecsandri figurează și italienii Moonlight Invasion – actori într-un soi de teatru psihedelic – sau ungurul Mr Piano.

Toamna Orădeană este ocazia perfectă pentru întâlniri față în față cu vedete ale rock-ului alternativ: sâmbătă seara, pe noul Corso cântă live Doru Trascău și Andrei Zamfir de la The Mono Jacks iar duminică vine Oigan – de la Kumm/ de la Robin and the Backstabbers/ de la Moon Museum. Lista mai cuprinde Koszika & The HotShots, Pukima, SprayarT sau Canarro.

La celălat capăt al străzii V. Alecsandri, mai exact în Piața Unirii, duminică de la ora 19:00, Teatrul Regina Maria va pune în scenă Leonce și Lena.