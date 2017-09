Elevi de 10, recompensați cu bani și diplome

Elevii orădeni care au avut media 10 la examenele de bacalaureat și evaluare națională din acest an au fost recompensați cu diplome și premii în bani pentru rezultatul obținut. În cadrul acesteia au fost premiați cu câte 1.000 de lei cei 5 absolvenţi de clasa a VIII-a din judeţul Bihor, care au obţinut media 10 la evaluarea naţională și cu câte 3.000 de lei fiecare din cei 9 absolvenți de clasa a XII-a care au luat medie maximă la BAC.

Cei cinci elevi orădeni de VIII-a care au obținut media 10 sunt: Alexandra Cinezan, Vlad Iustin Oieru, Ioana Teodora Popa (Colegiul Național „Emanuil Gojdu”), Doris Coralia Sălăgean (Liceul Teologic Penticostal „Betel”) și Nathasa Alessia Zaharia (Liceul Teologic Baptist „Emanuel”). Lor li se adaugă absolvenții de a XII-a care au luat notă maximă la BAC: Ioana Cotrău, Alexandra Șișca, Carla Florian, Crina Mărcuț, Diana Miheș (Colegiul Național „Mihai Eminescu”), Mădălina Elena Lazăr, Andreea Miruna Mişcov (Colegiul Naţional „Emanuil Gojdu”); Ştefania Adriana Panc (Colegiul Naţional „Iosif Vulcan”); Bogdan Bolboacă (Liceul de Arte).

Festivitatea de premiere a avut loc ieri în sala de ședințe a Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Bihor fiind oficiată de inspectorul școlar general Alin Novac Iuhas, șeful instituției. Pe lângă elevii premiați la eveniment au fost prezenți cadre didactice și părinți.

„Mediile de 10 obținute de acești elevi oglindesc spectaculoasa creștere de la an la an a celor care obțin medii maxime la examenele de bacalaureat sau la evaluarea națională. Acest lucru nu face decât să ne bucure. Meritul este al lor, al elevilor, dar și al cadrelor didactice. Este al cincilea an când Guvernul României onorează performanţa elevilor români la examenele naţionale”, a precizat Alin Novac Iuhas.

Făcând o comparație cu anul trecut putem spune că balanața s-a echilibrat. Numărul celor care au luat media 10 la BAC în acest an la depășit pe cel de la evaluarea națională. Trebuie precizat faptul că în 2016 au fost premiați 16 elevi pentru media maximă luat la evaluarea națională și un absolvent de a XII-a pentru media 10 la BAC.