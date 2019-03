Elevi informaţi și consiliaţi de AJOFM Bihor

Majoritatea ştiu ce vor. Aceasta este ideea rezultată în urma campaniei de informare şi consiliere derulate în cadrul Colegiului Tehnic „Traian Vuia” de către reprezentanţii AJOFM Bihor.

„Avem nevoie de astfel de consiliere şi orientare a elevilor. Îi ajută să îşi aleagă o carieră. Îi ajută la angajare. Îi învaţă cum să se prezinte la un interviu, cum să-şi facă un portofoliu, un CV. Este o pregătire pentru încadrarea pe piaţa forţei de muncă. În cele două clase sunt circa 50 de elevi”, ne-a declarat Biró Ildikó, director adjunct.

La întâlnirea de ieri, 26 martie, faţă în faţă cu elevii din clasele a XII-a cu profil tehnician în turism – engleză intensiv, respectiv tehnician în electrotehnică, s-au aflat Daciana Nica – consilier vocaţional, Anca Popa şi Macrina Pop – experţi în cadrul proiectului INESPO.

„Este o activitate pe care o desfăşurăm în fiecare an. Este vorba despre informare şi consiliere, coroborate cu orientarea în carieră, activitate menită să aducă plusvaloare. Încercăm să-i orientăm pe elevi spre piaţa muncii. Ei trebuie să ştie că înregistrându-se la noi, pot beneficia de măsuri active”, ne-a precizat Békési Csaba, directorul executiv al AJOFM Bihor.

Potrivit acestuia, de la an la an, numărul celor care se înregistrează în baza de date a agenţiei este tot mai mic. Dacă în 2017 s-au înregistrat 1.000 de absolvenţi, în 2018, puţin peste 600.

În perioada următoare, fiecare şcoală din Bihor va fi cuprinsă în planul de consiliere şi orientare al AJOFM Bihor, în funcţie de disponibilitatea şcolilor.

Discuţii interactive

Elevii din cele două clase au fost deschişi la discuţii, demonstrând că ştiu ce vor mai departe. Unii dintre ei au muncit în vacanţe. Alţii au mai urmat diferite cursuri pe lângă şcoală. Unii doresc să urmeze o facultate. Alţii vor să-şi deschidă o afacere.

Cu atât mai mult, informaţiile primite de la reprezentanţii AJOFM Bihor le-au fost mai utile.

Daniel Binţiş, deşi este la profilul Turism şi alimentaţie publică, şi-a dat seama că îi place mai mult meseria de mecanic şi ar vrea să ajungă şofer pe TIR. În acest sens, pe lângă liceu, urmează şi cursuri de specializare în domeniul preferat.

Estera Lazăr spune că-i este util profilul în care termină liceul – alimentaţie şi turism. „Am făcut şi practică în domeniul meu în Portugalia. Am şi lucrat în perioada vacanţelor. A fost o experienţă plăcută, şi vreau să mă duc mai departe pe profilul acesta”, spune Estera Lazăr.

Alte colege de-ale ei au urmat, pe lângă liceu, diferite cursuri: cosmetică, manichiură etc., dorind ca după terminarea liceului să-şi deschidă propriile afaceri.

Pe lângă faptul că toţi elevii doresc să dea bacalaureatul, unii vor să urmeze şi învăţământul superior.

„Eu vreu să urmez Facultatea de Energetică de la Timişoara. Îmi place ceea ce fac şi sunt sigur că mă voi descurca”, ne-a explicat Rareş Mârza, elev la profilul Electrotehnică.

Daciana Nica le-a explicat cum se face un CV şi cum trebuie să se prezinte la un interviu, dezvăluindu-le elevilor câteva secrete.

„Atenţie ce poză vă puneţi la profil în CV. Atenţie şi la adresa de e-mail. Atenţie la răspunsurile pe care le daţi când sunteţi întrebaţi despre salariu. Atenţie la fişa postului!”, i-a consilierul AJOFM Bihor pe elevi.

Anca Popa şi Macrina Pop i-a informat pe elevi despre documentele pe care trebuie să le prezinte când se înscriu în baza de date a agenţiei şi despre termenele pe care trebuie să le respecte. Condiţia principală este ca în termen de 60 de zile de la data absolvirii, să se înregistreze în baza de date a agenţiei.