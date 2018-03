Elevii, îndemnaţi să urmeze ingineria

Elevii din anii terminali de liceu se pregătesc, majoritatea, pentru facultate. Bineînţeles, mai întâi au hopul bacalaureatului. Dacă unii ştiu, încă din primii ani de liceu, ce facultate vor urma, alţii sunt dezorientaţi. Dacă unii fac o facultate doar de gura părinţilor, alţii se duc la o facultate pentru că au prins drag de profesia respectivă. Şi unii şi alţii ar trebui, mai întâi, să vadă ce şanse de angajare vor avea după terminarea studiilor superioare.

Şanse pentru ingineri

O simplă trecere în revistă a locurilor de muncă oferite de site-urile de joburi sau de baza de date a AJOFM Bihor scoate în evidenţă faptul oferta de angajare adresată inginerilor de diferite specializări este foarte bogată.

Astfel, în baza de date a AJOFM Bihor, din totalul de 112 oferte de angajare pentru persoanele cu studii superioare, 37 sunt destinate inginerilor de diferite specializări. Este important de reţinut faptul că pentru multe joburi nu este necesară experienţa. Deci, inginerii se pot angaja direct de pe băncile facultăţii. În această categorie intră inginerii mecanici, inginerii proiectanţi structuri, inginerii maşini termice, inginerii electronişti, inginerii electromecanici etc. Între un an şi trei ani de experienţă se solicită pentru inginerii producţie, inginerii proiectanţi, inginerii IT, inginerii calitate, inginerii drumuri şi poduri etc.

Mai mult, sunt companii care îi selectează pe ingineri încă din facultate, pregătindu-i practic pentru posturile disponibile.

Recomandări

Specialiştii în recrutare sunt de părere că şansele cele mai mari de angajare le au inginerii. „Dacă ar fi să fac o recomandare elevilor care doresc să urmeze o facultate, le-aş spune să se orienteze spre inginerie, de orice profil ar fi ea: Robotică, Mecanică etc. Sunt companii care îi recrutează chiar din facultate, îi formează şi nu au probleme cu angajarea.

Un domeniu care a cunoscut o mare dezvoltare în ultima perioadă este cel al resurselor umane. Le-aş recomanda celor care termină o facultate în domeniul ştiinţelor sociale sau ştiinţelor economice să urmeze un master în HR”, a declarat Luminiţa Popa, director general Corporative Consulting.