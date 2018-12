Eliminarea lui Remeș, decisivă

Derby-ul ultimei etape din turul Superligii Naționale de polo a oferit două meciuri cu aspecte complet diferite. Prima partidă a revenit fără drept de apel echipei orădene, în timp ce Corona Sportul Studențesc și-a adjudecat-o pe cea de-a doua, după o dispută dramatică.

Meciul de sâmbătă a fost dominat de echipa noastră, chiar dacă Corona s-a aflat de câteva ori în avantaj pe parcursul primelor două sferturi. CSM Digi s-a instalat la conducere de la jumătatea sfertului secund, făcând apoi legea în bazin până la finalul întâlnirii. Cu excepția primului sfert, vicecapioana a prestat un joc remarcabil și a obținut o victorie clară, scor 10-5.

Meci echilibrat

Partida de duminică a început rău pentru gazde. În minutul patru, Bogdan Remeș a fost eliminat definitiv cu drept de înlocuire, pentru joc agresiv, iar CSM Digi și-a pierdut astfel fundașul titular. Antrenorul Dorin Costrăș a fost apoi nevoit tot restul partidei să improvizeze pe acest important post, iar urmările s-au văzut din plin. Echipa noastră a fost depășită frecvent în faza de apărare, încasând nu mai puțin de 12 goluri. Gazdele au încercat să se mențină în joc, au luptat și au fost aproape de un rezultat de egalitate, dar eforturile lor au fost zădărnicite de golurile încasate cu prea multă ușurință.

Japonezul Inaba, care a ieșit la rampă în prima partidă, cu trei goluri marcate, nu a mai putut juca duminică, din cauza unei ușoare accidentări. S-au remarcat în schimb Grummy, Popoviciu și R. Szabó, care au înscris împreună nouă goluri, dar nu a fost suficient. Corona Sportul Studențesc s-a impus în final cu scorul de 12-11, după o partidă tensionată, în care s-a aflat la conducere în majoritatea timpului de joc.

CASETA TEHNICĂ

Bazinul Olimpic „Ioan Alexandrescu”. Spectatori: circa 200

CSM Digi Oradea – Corona Sportul Studențesc Brașov 10-5 (1-2, 5-2, 1-0, 3-1) și 11-12 (2-4, 3-1, 3-3, 3-4)

CSM Digi: Zivojinovic, Gavriș – portari; Vancsik 2+0, Dobre, Costa, Inaba 3+0 (a jucat în primul meci), Adachi (a jucat în meciul doi), R. Szabó 1+2, Popoviciu 1+3, Kováts 1+0, Gergelyfi 1+0, R. Georgescu 0+1, Grummy Guimaraes 0+4, Remeș 1+0, N. Ilisie, Czenk 0+1. Antrenor: Dorin Costrăș. Secund: Ciprian Câmpianu

Corona Sportul Studențesc: Moraru – portar; Jerkovic 1+2, Vl. Georgescu 1+4, Neamțu, Ianc 1+0, Luțescu, Ivovic 0+2, Vlăsceanu, A. Crețu 0+1, Oanță 1+0, C. Stan, Balakirev 1+3. Antrenor: Aurelian Georgescu. Secund: Adrian Vamoș

Arbitri: Adrian Alexandrescu (Oradea), Mihai Bălănescu (București)

Superiorități numerice: 5-9, respectiv 11-10

Bogdan Remeș (CSM Digi) a fost eliminat definitiv cu drept de înlocuire în primul sfert al meciului doi.

Antrenorul CSM Digi, Dorin Costrăș, s-a declarat muțumit de primul meci și dezamăgit de cel de-al doilea.

„În prima partidă, am făcut un joc bun, mai puțin în primul sfert și am obținut o victorie facilă. În ceea ce privește al doilea meci, pierderea lui Remeș a contat foarte mult. A trebuit să improvizăm pe postul de apărător central, dar nu am reușit acest lucru. Am primit câteva goluri din poziție centrală, pe care sunt convins că nu le-am fi încasat cu Remeș în bazin. Cred că acolo s-a făcut diferența în meciul doi. Corona Sportul a marcat cel puțin patru goluri din acea poziție, în condițiile în care apărarea nu a funcționat cum trebuie. Iar dacă primim multe goluri, aunci începe să nu meargă bine nici atacul. Oricum, cu 11 goluri marcate, puteam câștiga meciul, însă problema a fost în apărare. Dar echipa a luptat, s-a dăruit și nu a fost departe de a egala”, a explicat antrenorul echipei noastre.

Tehnicianul orădean a afirmat că acest eșec nu schimbă cu nimic lupta pentru locul secund. „Nu are sens să ne gândim acum că aceste puncte pierdute în fața Sportului vor fi decisive. Avem și noi șansele noastre în retur, la Brașov, mai există și play-off-ul”, a afirmat Dorin Costrăș.