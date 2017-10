Eliminați din cupele europene: „Nu ne-am dorit această situaţie”

În sezonul trecut, CSM CSU şi CSM Digi au avut un parcurs european de excepţie. Echipa de baschet a reuşit să se califice din grupele Basketball Champions League, ajungând până în „optimile” FIBA Europe Cup. La rândul său, formaţia de polo a realizat o performanţă notabilă, disputând finala LEN Euro Cup.

Din nefericire, aceste lucruri nu s-au mai repetat în actuala ediţie, ambele echipe părăsind mult prea repede competiţiile europene. Dacă la polo acest fapt era oarecum previzibil, în condiţiile schimbului de generaţii din echipă, surprinde oarecum neplăcut eliminarea formaţiei de baschet masculin.

„Este o situaţie pe care nimeni nu şi-a dorit-o, mă refer la baschet, pentru că la polo ne-am aşteptat la aşa ceva. Din păcate, echipa de baschet nu a reuşit să treacă de primul tur preliminar, în urma mai multor cauze. În primul rând, timpul de pregătire în comun al lotului a fost extrem de scurt, practic nu am putut disputa niciun meci de pregătire în formulă completă. A existat şi convocarea la lot a celor doi internaţionali, a intervenit apoi accidentarea lui Valeika. În meciul din Bulgaria s-au petrecut de asemenea unele lucruri negative, mă refer la accidentarea lui Zeno şi la descalificarea lui Gajovic, care au contribuit la acea înfrângere. Consider că acolo s-a pierdut calificarea. Am încercat să recuperăm handicapul la Oradea, jucătorii au dat tot ce au putut, au fost aproape de calificare, dar nu a fost suficient”, ne-a declarat preşedintele CSM Oradea, Şerban Sere.