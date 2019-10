Elogiu comunității evreiești

Muzeul Istoriei Evreilor din Oradea a marcat, miercuri, Ziua Holocaustului, zi comemorată în fiecare an pe 9 octombrie. Ziua Holocaustului a fost instituită prin Hotărârea de Guvern nr. 672/5 mai 2004, la propunerea Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului în România, condusă de laureatul premiului Nobel pentru Pace, Elie Wiesel. Potrivit HG, cu prilejul Zilei Holocaustului, se organizează „acțiuni culturale, simpozioane, mese rotunde și alte acțiuni cu tematică specifică”.

În cadrul parteneriatului cu Liceul Teoretic „Aurel Lazăr” din Oradea, Muzeul Istoriei Evreilor din Oradea s-a alăturat acestui demers. Muzeograful Diana Iancu le-a vorbit participanților la simpozionul „History… Beyond Words” despre semnificația zilei de 9 octombrie și despre instituția de cultură, ce reprezintă un justificat elogiu adus comunității evreiești din Oradea, dar totodată și un loc al memoriei, ce amintește calvarul evreilor orădeni.

Tot miercuri, elevii de la Colegiul Economic „Partenie Cosma”, îndrumați de profesoara Claudia Cotuna, au ținut un moment de reculegere la Memorialul „Eva Heyman”, realizat de către Asociația „Tikvah”, în amintirea tuturor copiilor evrei deportați din Oradea.

În 9 octombrie 1941, a început deportarea a peste 26.000 de evrei din Suceava, Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Rădăuți, Gura Humorului și din alte localități din vecinătate, către Transnistria, după ce, la 14 septembrie 1941, începuse deportarea evreilor din Basarabia și Bucovina. Fără a putea stabili cu exactitate care este numărul evreilor români și al evreilor din teritoriile aflate sub administrație românească, uciși în timpul Holocaustului, Comisia Internațională pentru Studierea Holocaustului din România apreciază că, în timpul Holocaustului, în România și în teritoriile aflate sub controlul său, au fost uciși sau au murit între 280.000 și 380.000 de evrei români și ucraineni, la care se adaugă și aproximativ 135.000 de evrei români care trăiau în Transilvania de Nord, aflată pe atunci sub conducere maghiară, precum și 5.000 de evrei români care se aflau atunci în alte țări din Europa.