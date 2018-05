Elvira Platon – Rîmbu, anticipată director la Teatru!

Rîmbu urma să se întâlnească astăzi cu liderul PSD, Ioan Mang, vicepreședinte al Consiliului Județean Bihor, înainte ca administrația județeană să facă anunțul. Dacă informațiile scurse din Consiliul Județean se confirmă, atunci Rîmbu va deveni director interimar al Teatrului. Fostul manager, Daniel Vulcu (PNL) a fost demis după ce fost notat sub 7, la evaluare. Aceasta în condițiile în care anii trecuți, când Județul era condus de liberali, Vulcu nu avusese deloc emoții la evaluări. Semn că importă enorm culoarea politică a conducerii Consiliului Județean, instituție ce are sub tutelă teatrele din Oradea.

Elvira Platon – Rîmbu a mai fost director artistic al Teatrului, în timpul predecesorului lui Daniel Vulcu, Lucian Silaghi. Ulterior, Râmbu și-a câștigat dreptatea în instanță, însă nu a mai reușit să redevină director artistic al Teatrului, în timpul orânduirii liberale de la conducerea județului.

Anul trecut, Elvira Rîmbu a fost unul dintre actorii ce și-au arătat deschis nemulțumirea în primul rând față de managerul Daniel Vulcu, acuzând salarii prea mici. Mai mult, actorii Rîmbu, Andrian Locovei și Șerban Borda, alături de sindicalistul Toie de la Ansamblul “Crișana” au acuzat o discriminare salarială față de Filarmonică – tot o instituție aflată sub tutela Consiliului Județean.

Născută în 1969 la Orhei, în Republica Moldova de azi, Elvira Platon Rîmbu este absolventă a Institutului de Teatru şi Cinematografie din Moscova. Este căsătorită cu dirijorul Romeo Rîmbu.