Emeric Ienei, consilier al premierului Ungariei

În planul prim-ministrului maghiar se află construirea în Bihor a unei Academii de fotbal, după modelul celor de la Sfântu Gheorghe şi Miercurea Ciuc, care beneficiază de susţinerea financiară a guvernului de la Budapesta.

„Îl cunosc de foarte multă vreme pe Viktor Orban și, fiind implicat și pasionat de fotbal, n-am putut să-l refuz. Am fost o singură dată la dânsul în Ungaria, unde am avut o întâlnire, dar de atunci nu am mai mers acolo pentru că mi-e greu cu drumurile. Vorbim destul de des la telefon, e metoda de comunicare cea mai simplă. Îl ajut cu tot felul de informații legate de fotbalul din Oradea, din județ de aici, de la noi. În ultimele discuții pe care le-am avut la telefon, am încercat să găsim un loc și o echipă de aici, din județ, unde să facă o Academie de fotbal. După modelul de la Sepsi și Csikszereda. Am avut deja primele discuții cu dânsul, dar și cu cei din oraș. Trebuie să fie implicați mai mulți factori, să găsim și foști fotbaliști care vor să fie parte din acest proiect. Eu am fost cooptat deja în echipa asta și încerc să ajut cu cele mai bune sfaturi și informații pe care le am. Vorbesc cu domnul Orban și cu cei implicați și sper să facem treabă bună”, a declarat Emeric Ienei pentru gsp.ro.

Fostul selecţioner a dat de înţeles că în perioada următoare urmează să fie stabilită locaţia viitoarei Academii de fotbal. „Urmează ca în perioada viitoare să mai avem o întâlnire, cred că o să vină și domnul Orban și vom stabili exact locația unde să fie construită Academia și să punem la punct toate detaliile, să dăm drumul la treabă”, a conchis Ienei pentru Gazeta sporturilor.

Câştigător al Cupei Campionilor Europeni cu Steaua în 1986, Emeric Ienei va împlini 82 de ani în 22 martie.