Emil Rengle a donat 10.000 de euro ocupantei locului 2 din finala Românii au talent

Invitat la emisiunea La Măruță, Emil Rengle i-a făcut o surpriză plăcută ocupantei locului 2 din finala Românii au talent, micuța balerină Bianca Badea. Acesta a decis să îi doneze cecul în valoare de 10.000 de euro primit pentru Premiul de originalitate.

Referitor la acesta, Emil a declarat că s-a gândit încă dinainte că dacă va câștiga acest premiu va fi un semn divin pentru a rămâne în România.

„Visul meu e la fel de important precum visul oricarui alt om. Ma regasesc in Bianca, pentru ca si eu, la varsta ei, munceam zi si noapte in sala de dans. Gestul meu de a-i dona premiul de originalitate este o incurajare. Dau si eu mai departe sustinerea uriasa pe care am avut-o din partea publicului. Ce am invatat pana acum din tot ce mi s-a dat este ca, da, in viata este important sa dai, la randul tau, mai departe. Asta este principiul dupa care incerc sa ma ghidez in tot ceea ce fac”, a declarat Emil în cadrul emisiunii „La Măruță” de marți.

Bianca Benea a fost foarte surprinsă de gestul lui Rengle . „Sunt foarte bucuroasa ca am primit acest premiu, pentru ca voi putea ajuta si eu alti copilasi. Nu ma asteptam la gestul lui Emil, dar banii vor ajunge la copilasi care au o nevoie mai mare si care, poate, danseaza la randul lor”, a declarat Bianca după ce a primit premiul de la Emil.

Referitor la premiu, Rengle a spus că va dona o parte din bani, iar cu restul va construi un spectacol sub forma unui turneu prin care să își răsplătească fanii.