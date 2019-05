Emilian Pavel: ,,Mi se pare un rezultat incorect față de măsurile luate de această guvernare”

Cu toate acestea, Pavel este optimist și crede că numărătoarea finală va schimba scorul final.

,, Rezultatele sunt neașteptate. Foarte probabil nu vom avea 14 mandate. Vom vedea numărătoarea. Eu sunt optimist că lucrurile se mai pot îmbunătăți. În această situație, avem nouă mandate directe, la care se pot adăuga (în funcție de cine trece pragul) încă două sau poate trei mandate. Lucrurile acestea putem să le vedem doar când vom finaliza numărătoarea și avem rezultatul final”, a declarat Pavel, după ce au fost făcute publice primele rezultate ale exit-poll-ului CURS/Avangard, singurul acreditat de Biroul Electoral Central, pentru alegerile europarlamentare 2019 și pentru referendumul pentru justiție, lansat de președintele Klaus Iohannis.

Pentru europarlamentarul bihorean, rezultatul obținut este ,,cel puțin, incorect, față de măsurile luate de această guvernare, precum și față de ce au făcut deputații PSD, în Parlamentul European, precum și față de programul prezentat alegătorilor în această perioadă”.

Cioloș, câștigător

Emilian Pavel a avansat și o explicație pentru rezultatul prost, și anume: ,,s-a votat foarte mult emoțional”. ,,S-a votat emoțional și datorită acestui referendum”, este de părere Pavel, la fel ca liderul PSD Bihor, Ioan Mang.

,,Nici eu nu am votat la referendum. Este a doua oară când nu votez în viața mea. Prima oară nu am votat la al doilea referendum pentru unirea Oradiei cu Sânmartinul. Din nou, un referendum fără sens. Nu cred că întrebările sunt constituționale sau în acord cu principiile fundamentale ale UE.

Nu cred că, dacă toată ziua predici că respecți recomandările (și ceri Guvernului să respecte recomandările) comisiei de la Veneția, poți să justifici un referendum. Dar iată că a creat emoție! Paradoxal, cei care au câștigat din acest referendum au fost cei care au dat Ordonanța de Urgență pe modificarea codurilor penale și de procedură penală – Cioloș cu alianța USR Plus”, a atacat Pavel.

El crede și că rezultatele incorecte se datorează unei lipse de comunicare directă cu alegătorii. ,,Am început târziu să dialogăm și să fim între oameni. Am fost foarte mult timp blocați într-o singură temă, la nivel național, și am comunicat prea puțin pe o perioadă destul de lungă. Am încercat să recuperăm la începutul anului, dar cred că mai este mult de lucru”, a justificat Pavel.

,,Mai mult, mai aplicat”

Chestionat dacă totuși nu crede că rezultatele au legătură mai degrabă cu nemulțumirea românilor față de modul în care este guvernată țara de PSD, Pavel a declarat că: ,,sunt lucruri pe care trebuie să le lămurim, dar doar în dialog cu ei și doar analizând și noi unde am fost deficitari pe partea de comunicare. Va trebui să comunicăm mai bine, va trebui să muncim mai mult și mai aplicat”.

Șeful PSD Bihor, Ioan Mang, a avut o explicație mai acidă vizavi de eventualele nemulțumiri ale românilor față de guvernarea PSD.

,,Se poate să îi deranjeze pe români că le-a crescut salariile și pensiile. Dar, mă cam îndoiesc. Se poate să-i deranjeze și pe medici că ei câștigă acum peste 15.000 de lei net, pe lună, adică peste 3.000 de euro lunar. Poate că îi deranjează asta și, probabil, au votat altfel, ca să nu mai câștige. Nu știu să vă spun acum, la cald”, l-a completat Mang pe Emilan Pavel.

Incidente

Ioan Mang a arătat că au fost și incidente în Bihor, pe care PSD le-ar fi sesizat la Biroul Electoral Județean și la București. Mang a vorbit despre probleme la anumite secții de vot, în care oamenii erau bifați că votează la amândouă, inclusiv la referendum, fără ca ei să-și fi dorit acest lucru.

,, După aceasta, li s-a spus că nu se mai poate corecta și acum sunt obligați. Au existat situații în care o persoană nu a vrut să voteze, iar președinta secției de vot a introdus ea buletinele de vot în urnă și pentru referendum, pentru că așa i s-a părut normal. De asemenea, un președinte de partid a intrat într-o secție de vot, fără să fie candidat pe listă, și a făcut presiune pe președintele secției de vot să nu lase pe nu știu cine să intre în secția de vot, chiar dacă acesta vota”, a prezentat Mang.

