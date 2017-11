Energie geotermală mai scumpă cu 455%

Dacă se aplică o redevență de 1 euro/m3 de apă geotermală extrasă, aşa cum prevede un proiect de lege aflat în dezbatere publică, „preţul de furnizare a energiei termice produsă din apă geotermală depășește cu mult prețul energiei termice produsă din gaze naturale, astfel încât utilizarea apelor geotermale va fi nerentabilă din punct de vedere economic. Pentru a stabili un preţ de vânzare al apei geootermale în echilibru cu preţul de furnizare al energiei termice, (avizat de ANRSC), TRANSGEX a utilizat metodologia de calcul elaborată de ANRSC pentru stabilirea preţului mediu pentru 1 mc de apă geotermală vândută”, explică parlamentarul PSD Gheorghe Bogdan demersul său. Concluziile la care s-a ajuns după simulare nu au nevoie de nici un comentariu. „La Beiuș, tarifele practicate de TRANSGEX sunt de 3,30 și 2,75 lei/mc plus TVA, eventuala aplicare a redevenței menționate ar dubla tarifele plătite de populație! O redevență rezonabilă ar fi într-un raport de 1 la 100 sau chiar de 1 la 1000, adică 1 euro/100 mc sau 1 euro/1000 mc, nu de 1/1!

Dacă observăm că o familie are nevoie de 200-250 mc/lună de iarnă, dublarea prețului apei geotermale ar determina debranșarea multora dintre cei care au optat pentru această formă de energie termică nepoluantă”, se arată în studiu.

Proiectul de Lege pentru reglementarea sistemului de redevenţe al concesiunilor resurselor minerale, petroliere şi hidrominerale ar avea ca şi consecinţă aplicarea unei redevențe de 1 euro/m3, va duce la o creștere a prețului de producere a energiei termice cu 455%. Este rezultatul unei simulări TRANSEGEX şi a unui studiu pe care deputatul Gheorge Bogdan l-a prezentat Ministrului Economiei. „În urma numeroaselor sesizări primite din partea cetățenilor din Beiuș, Oradea și Sânmartin (Băile Felix, Băile 1 Mai), respectiv a instituțiilor de stat din aceste localități, ce folosesc apa geotermală ca sursă de încălzire, precum și a simulărilor de costuri realizate de societatea TRANSGEX, furnizorul local de apă geotermală, doresc să vă prezint argumentele ÎMPOTRIVA introducerii redevenței cuvenite bugetului de stat pentru ape geotermale stabilită la sursă/punct de măsurare, în echivalentul în lei a 1 euro/ m³", scrie în documentul pe care parlamentarul bihorean l-a prezentat ministrului.

„Aplicarea unei redevențe de 1 euro/m3 nu este corelată cu scopul activității de exploatare a energiei geotermale. Redevența de 1 euro/m3, va duce la creșterea prețului de cost pentru energia termică obținută din apă geotermală la o valoare care o va face necompetitivă pentru utilizare, compartativ cu prețul pentru energia termică obținută din combustibili clasici.

Apele geotermale sunt exploatate în scop energetic. Redevența calculată la volumul de apă extras nu este corelată cu valoarea energetică a apei geotermale. Cu cât temperatura apei geotermale este mai mică, cu atât este mai mare volumul necesar de apă geotermală pentru a extrage 1 unitate de energie termică. Redevența crește invers proporțional cu puterea energetică a apei geotermale.

Redevența aplicată la m3 pentru apa geotermală reprezintă, în fapt, costul pentru 1 m3 de apă geotermală în condiții de zăcământ”, argumentează parlamentarul Gheorghe Bogdan.

Costul de 1 euro/m3 de apă geotermală depășește ca valoare prețul la care se poate comercializa energia termică din apa geotermală, fără a se lua în considerare costurile de exploatare (de a aduce la suprafață 1m3 de apă geotermală și de a fi transportat la consumator).

În perimetrul Beiuș, TRANSGEX deține Licenta de exploatare 4089/06.02.2004 pentru sonda 3001 Beiuș și Licenta de exploatare 13916/13.12.2010 pentru sonda 3003 Beiuș.

Sonda 3001 are temperatura la capul de exploatare T = 80oC, sonda 3003 are temperatura la capul de exploatare T = 70 oC. Conform datelor, pentru a extrage 1 Gcal din apa geotermală de la sonda 3001 sunt necesari 26 m3 de apă geotermală, iar pentru a extrage 1 Gcal din apa geotermală de la sonda 3003 sunt necesari 35 m3 de apă geotermală.

„La fel ca în perimetrul Oradea, în municipiul Beiuș există:consumatori de energie termică preparată din apă geotermală în centrale termice geotermale proprietate TRANSGEX și centrale termice geotermale concesionate de la Primăria Beiuș, prin contractul de concesiune a serviciului de furnizare a energiei termice în municipiul Beiuș şi consumatori de apă geotermală care își prepară energia termică în centrale proprii;Prețul pentru energia termică preparată din apă geotermală este la un preț reglementat de ANRSC. Prin AVIZUL nr: 408141/05.05.2016 emis de ANRSC, prețul de furnizare a energie termice in municipiul Beius este de 80,29 lei Gcal și este format din trei componente: producere energie termică = 40,92 lei/Gcal, transport energie termică = 19,79 lei/Gcal și distribuție energie termică = 19,57 lei/Gcal.

Cantitatea de energie termică valorifcată în perimetrul Beiuș în anul 2016 a fost de 11.844,15 Gcal din sonda 3001 și de 5.937,65 Gcal din sonda 3003, TOTAL = 17.781,8 Gcal.Volumul de apă extras corespunzător energiei termice preparate este de: V 3001 = 307.957 m3; V 3003 = 207.817m3. Volumul de apă geotermală extras din cele 2 sonde este de V total = 515.774 m3. Redevența calculată la tariful de 1 euro/m3 este de 515.774 euro (2.368.176 lei)”, se arată în documentul în care deputatul Gheorghe Bogdan încearcă să convingă să se renunţe la redevenţa de un euro la apa geotermală.

Ce arată simularea?

„Pentru a se vedea care este influența redevenţei calculată la 1 euro m3 de apă geotermală, s-a introdus valoarea de 2.368.176 lei în macheta de calcul cu pretul avizat de ANRSC pentru perimetrul Beiuș la componenta producere, (cheltuielile pentru transport și distribuție rămân neschimbate), pentru o productie valorificată de 17.781,8 Gcal. Aplicarea unei redevențe de 1 euro/m3, va duce la o creștere a prețului de producere a energiei termice cu 455%. Considerând că nu vor fi modificate cheltuielile pentru transportul energiei termice, dar că se transportă mai multă energie comparativ cu data emiterii avizului de preț (17.781,80 în loc de 16.905,64), prețul total de furnizare al energie termice produsă din apa geotermală va fi de 223,43 lei/Gcal.Pretul de furnizare a energiei termice produsă din apă geotermală depășește cu mult prețul energiei termice produsă din gaze naturale (prezentate în tabel 2), astfel încât utilizarea apelor geotermale va fi nerentabilă din punct de vedere economic dacă se aplică o redevență de 1 euro/m3 de apă geotermală extrasă. Pentru a stabili un pret de vânzare al apei geootermale în echilibru cu preţul de furnizare al energiei termice, (avizat de ANRSC), TRANSGEX a utilizat metodologia de calcul elaborată de ANRSC pentru stabilirea pretului mediu pentru 1 m3 de apă geotermală vândută.Pentru a nu exista discriminări între consumatorii de apă geotermală (cei care folosesc apa geotermală din sonda cu temperatură mai mică și cei care folosesc apa geotermală din sonda cu temperatură mai ridicată), prețul pentru 1 m3 de apă s-a stabilit astfel ca din punct de vedere energetic costul pentru 1 Gcal extrasă să fie apropiat de pretul avizat de ANRSC pentru energia termică.La o producţie de 531.121 m3 apă geotermală, veniturile au fost 1.646.385 lei, ceea ce înseamnă un preț mediu realizat în anul 2016 pentru 1 m3 de apă geotermală de 3,1 lei/m3.Pentru a evalua impactul asupra prețului de vânzare pentru 1 m3 de apă geotermală a redevenței de 1 euro/m3, in macheta de calcul se vor introduce costurile cu redeventa pentru 531.121 m3 de apă geotermală. Redeventa va fi de 531.121 m3 x 1 euro/m3 = 531.121 euro (2.438.642 lei) la un curs infoeuro 1 – 30 septembrie 2017: 1 EUR = 4.5915 RON.Macheta de calcul pentru pretul în lei /m3 de apă geotermală a fost asimilată cu macheta de calcul întocmita de ANRSC pentru fundamentarea pretului pentru energia termică produsă centralizat.Introducerea unei redevente de 1 euro/m3 va genera o creștere a prețului mediu de la 3,1 lei/m3 la 6,9 lei/m3, ceea ce reprezintă o creștere de 222,58%.La un preț mediu de 6,9 lei/m3, costurile pentru a obține 1 Gcal din apa geotermală livrată consumatorilor vor fi de 241,5 lei/Gcal pentru consumatorii bransati la sonda 3003 si 179,4 lei/Gcal pentru consumatorii branșati la sonda 3001. Pentru a stabili pretul de livrare al apei geotermale se va stabili volumul ponderat cu temperatura necesara pentru a obține 1 Gcal.Pretul mediu pentru 1 Gcal care se va prepara de către consumatorii de apă geotermală în centralele proprii, în municipiul Beius va fi de 30,2 m3 x 6,9 lei/m3 = 208,32 lei/Gcal. Pretul de 208,32 lei/Gcal este dat de faptul că centrala geotermală aparține utilizatorului (208,32< 223.43) de unde se poate stabili prețul pentru 1 m3 de apa geotermală astfel încăt să nu existe discriminare între consumatorii branșati la sondele 3001 si 3003 Beiuș. La un preț de 208,32 lei/Gcal (8,01 lei, respectiv 5,95 lei), apa geotermală nu se va putea vinde în municipiul Beiuș.Prețul pentru 1 Gcal obținută din apă este mai mare decât pretul pentru energia termică obținută din gaze.Ținând cont că, la Beiuș, tarifele practicate de TRANSGEX sunt de 3,30 și 2,75 lei/mc plus TVA, eventuala aplicare a redevenței menționate ar dubla tarifele plătite de populație! O redevență rezonabilă ar fi într-un raport de 1 la 100 sau chiar de 1 la 1000, adică 1 euro/100 mc sau 1 euro/1000 mc, nu de 1/1!Dacă observăm că o familie are nevoie de 200-250 mc/lună de iarnă, dublarea prețului apei geotermale ar determina debranșarea multora dintre cei care au optat pentru această formă de energie termică nepoluantă”.