Engleză, știință și matematică, în Italia

Mai mulți elevi de la Colegiul Național „Emanuil Gojdu” din Oradea au participat la un schimb de experiență cu elevi din Italia. Schimbul a avut loc la Instituto Comprensivo Cena din localitatea Cerveteri – Regiunea Lazio (Italia). Mobilitatea a făcut parte din proiectul Erasmus + „DEFEMS – Digital Education For English, Science and Maths”.

Alături de orădeni, la acest schimb de experiență au participat elevi din Turcia, Italia și Lituania.

La mobilitate au participat elevii Timea Dozsa (clasa a VII-a A), Daria Gavra (clasa a VII-a A), George Lung (clasa a IX-a D), Lorena Rus (clasa a IX-a D), Mihai Porumb (clasa a IX-a F), Ariana Stănescu (clasa a X-a D), Cristian Mincic (clasa a X-a E) și Victor Incze (clasa a XI-a B). Ei au fost însoți de profesorii Corina Nicoară, Gabriela Chișiu și Dora Anderson.

Cum competența digitală a devenit esențială pentru educație, unul dintre obiectivele proiectului a fost tocmai cultivarea acesteia în aprofundarea unor materii.

„Proiectul are ca scop folosirea instrumentelor digitale WEB 2.0 tools în aprofundarea cunoștințelor de matematică, limba engleză și științe și se desfășoară pe o perioadă de doi ani, între 2018 – 2020. Totodată, se doresc integrarea culturală europeană, schimbul de informații în legătură cu curriculumul din diverse țări, înțelegerea modului de viață, cunoașterea istoriei, a religiei din țările vizitate”, a explicat prof. Corina Nicoară, unul dintre coordonatorii proiectului.

Cazarea și masa elevilor au fost asigurate de familiile elevilor de la școala din Cerveteri RM Italia, de acest aspect ocupându-se dascălii de la Instituto Comprensivo Cena, obiectiv asumat prin ghidul Erasmus + și prin contractul proiectului semnat.

Experiențe noi

Elevii orădeni au fost încântați de ospitalitatea famiilor care i-au găzduit. Pentru ei a fost un bun prilej pentru a învăța limba și pentru a cunoaște cultura locală și modul de viață al italienilor. Unii dintre ei au învățat chiar să gătească rețete tradiționale italienești cu rețetele „mamei” gazdă.

„În familiile italienilor am avut parte de experiențe unice. Eu, personal, m-am atașat foarte mult de ei, a fost ca a doua familie pentru mine. În continuare, îmi doresc să păstrez legătura cu ei. A fost foarte plăcut să stau de vorbă cu ei, să descopăr mentalitatea italienească, să cunosc mai bine un alt stil de viață. Un stil foarte diferit de al nostru. Mâncarea lor este foarte diferită. Am analizat, într-un fel, mentalitatea și comportamentul lor (care sunt total diferite de modul nostru de a fi și de a gândi)”, a spus Lorena Rus, o elevă participantă la schimbul de experiență.

„A fost o experiență plăcută. Am învățat aplicații noi. Ne-am făcut noi prieteni, am învățat lucruri noi. Am făcut cunoștință cu tradițiile italienilor și de multe ori am câștigat la aceleași jocuri. Lecțiile au fost la nivelul nostru, ne-am descurcat foarte bine la ele. Am putut, de asemenea, să împărtășim cultura noastră. A fost o experiență foarte plăcută”, a declarat elevul Mihai Porumb.