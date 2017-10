Erasmus Days la „Lucian Blaga”

Cu această ocazie a avut loc prima întâlnire de lucru a colectivului implicat în cel mai recent proiect Erasmus: Increasing the labor market opportunities trough ICT skills development (Creșterea oportunităților de pe piața muncii prin dezvoltarea competențelor TIC).

La această sesiune de informare au luat parte doamna director Delia Iova, profesorii Anca Lorincz (coordonatorul echipei de proiect) Sărăcuț Carmen, Pop Florin, Andreea Pădurean și Mihaela Silinca- membri ai echipei de proiect, precum si elevii claselor a X-a A si a XI-a A, profil matematica- informatica. Elevilor li s-au oferit informatii generale depre proiect, scopul acestuia, explicandu-li-se procedura de selectie a celor 24 de elevi (12 de la LIT ,,Lucian Blaga” si 12 de la C.N. ,,E. Gojdu” Oradea) ce vor participa in perioada martie-aprilie 2018 la stagii de formare de 15 zile in Portugalia, in vederea dezvoltarii competentelor digitale, antreprenoriale si lingvistice in domeniul Web Design. Stagiul este structurat pe activitati de formare prin invatare la locul de munca in companii IT si se va baza pe lucrul in echipa.Elevii vor participa la activitati de programare web in limbajul PHP si MYSQL care vizeaza componente de specialitate: realizarea de produse specifice activitatii de Web Design si Graphics, experienta de lucru in companii de profil, contactul direct cu angajatorii din domeniu dar si clientii acestora.

La finalul prezentarii, profesorul Sandor Traier a accentuat oportunitatile ce se deschid in fata elevilor prin participarea la proiecte Erasmus, exemplificand bunele practici dobandite in urma proiectului recent incheiat, Misterele capitalelor europene.