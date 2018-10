ErasmusDays la Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din Oradea

Vineri, 12 octombrie 2018, la Liceul Teoretic „Lucian Blaga” a avut loc, în cadrul acestui eveniment, lansarea a două noi proiecte Erasmus+, pentru perioada 2018-2020.

Primul, “EUropean practical training for IT skills enhacement and career development – EU for IT career”, un proiect Erasmus+ KA1 VET (Mobilitatea elevilor) se adresează elevilor de liceu din clasele de informatică și are ca obiectiv principal de a facilita tranziția de la școală la viața activă a tinerilor aflați în etapa de formare profesională. Proiectul, care urmează a se desfășura în perioada 01.10.2018 – 31.08.2019, va fi implementat de un consorțiu de trei organizații partenere: Liceul Vocațional Pedagogic „Nicolae Bolcaș” din Beiuș, Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din Oradea, coordonator Centrul European pentru Integrare Socioprofesională ACTA. Beneficiari direcți vor fi 28 de elevi din cele două școli, care vor participa la un stagiu de formare de 10 zile în Portugalia.

Cel de-al doilea proiect de acest gen, „Inclusion by sports” Erasmus+ KA2 (Parteneriate de schimb interșcolar), se adresează elevilor de gimnaziu și are ca obiectiv principal combaterea excluziunii sociale, a abandonului școlar și a altor obstacole cu care se confruntă elevii noștri, prin activități sportive și fizice. Proiectul va fi implementat de către școli din patru țări partenere: Suedia – coordonator, Turcia, Bulgaria și România și presupune ca, în perioada 01.09.2018 – 31.08.2020, câte 6 elevi și 2 profesori să testeze, pentru o săptămână, serviciile educaționale oferite de școlile din țările partenere.

Urăm succes tuturor participanților!

Prof. Șandor Traier