„Eșecuri de succes” – un vis devenit realitate

Sala mare de conferințe de la Ramada a fost arhiplină, luni, 26 noiembrie, de la ora 18:00. Antreprenori mai tineri sau mai vechi, colegi și prieteni. Toți au ținut să participe la lansarea oficială a cărții tânărului antreprenor, Vlad Mocanu, „Eșecuri de succes”.

Ideea

„Este cartea la care am muncit aproape un an. Mă bucur foarte mult că am reuși să finalizez acest proiect. Vă mulțumesc tuturor că m-ați ajutat. De ce am considerat că este necesară această carte? Pentru un tânăr antreprenor, care nu provine dintr-o familie de antreprenori, sau n-are foarte multe cunoștințe antreprenoriale, văzând foarte mult succes în jurul lui îi poate părea sufocant. În momentul în care am avut niște experiențe antreprenoriale mai puțin pozitive, m-am întrebat dacă într-adevăr sunt sau nu făcut să fiu antreprenor. Și dacă nu, e parcursul normal al unui antreprenor să treacă prin insucces? Am avut plăcerea să cunosc foarte mulți antreprenori de succes din România, și discutând cu ei, am aflat că este normal să treci prin eșec înainte de a ajunge la succes. M-am întrebat, atunci, de ce nu vorbim și despre fratele mai urât, eșecul, și de ce se promovează doar succesul final? Atunci m-am gândit ce tare ar fi să schimb eu treaba aceasta. Să adun insuccesele antreprenorilor din România care au trecut prin eșecuri și care s-au bucurat de succes. Așa mi-a venit ideea cărții «Eșecuri de succes ale antreprenorilor români»”, a explicat Vlad Mocanu de unde s-a născut ideea cărții.

Au învățat din eșecuri

Primul antreprenor care a acceptat provocarea lui Vlad a fost Sorina Bradea, prezentă la lansarea de la Oradea. „Felicitări Vlad pentru că te-ai gândit la această carte, în primul rând! Și dacă cineva își imaginează că antreprenoriat înseamnă doar succes, cu siguranță n-a experimentat antreprenoriatul. Am acceptat invitația lui Vlad pentru că eu sunt o fire foarte pozitivă. Cu toate acestea, din fiecare eșec pe care l-am avut, am învățat, mai mult sau mai puțin. Și m-am gândit că dacă eu am trecut peste eșecuri foarte ușor, poate că vor fi alți oameni care vor privi eșecul meu ca pe o lecție. Pentru mine ca antreprenor, eșecul a însemnat întotdeauna o lecție și niciodată o barieră. Eșecul nu are voie să fie o dezamăgire ci o lecție din care trebuie să învățăm”, a subliniat Sorina Bradea.

Andrei Negrău este un alt antreprenor prezent în cartea lui Vlad și, de asemenea, prezent la lasarea de la Ramada. „Am observat că foarte mult[ lume este speriată de eșecuri. Și mai ales de ce o să zică lumea. Este foarte important să-i sprijinim pe cei care vor să facă ceva. Încercați să vă asumați riscuri. O să vă dați seama ulterior că eșecurile pe care le-ați avut au fost spre binele vostru”, le-a transmis Andrei Negrău celor prezenți.

A fost un pionier în afacerea lui. S-a bucurat de succes, dar a avut și eșecuri. Este vorba despre Gabriel Pleșca, care a înființat prima fabrică de gheață cubică din România, Icelandia. „Nu cunosc rețeta succesului, însă o cunosc pe cea a eșecului”, și-a început Gabriel Pleșca discursul, cu un citat. „Dacă tot am descoperit că este greu în viața de antreprenor, să adăugăm și partea frumoasă. Dacă m-ar întreba cineva cum aș defini antreprenoriatul, i-aș răspunde în două cuvinte: persistență și răbdare! Persistență în a face ce ți-ai asumat să faci zi de zi, clipă de clipă, și răbdare în a-ți primi rezultatele. Dragilor, e greu, dar e frumos! Fiți persistenți, dar aveți răbdare”, le-a recomandat Gabriel Pleșca, celor prezenți.

Vlad Sarca, cel care la sprijinit pe Vlad Mocanu de la început în demersurile lui de a publica cartea, l-a cunoscut pe autor în urmă cu trei ani, când, acesta, alături de alți tineri, a aplicat la un proiect prin „Bursa talentelor”. „Mi s-a părut fantastică ideea lui Vlad, pentru că oamenii nu prea vorbesc despre insucces. Cei care nu sunt antreprenori, îi văd ca pe niște titani sau oameni care au reușit. Însă prea rar văd greutățile prin care au trecut aceștia. Antreprenoriatul nu e chiar atât de ușor, însă dacă îți place, poți să reușești. Noi, antreprenorii români în general, avem o calitate bună. De a-i ajuta pe alții. Sunt și oameni care l-au descurajat pe Vlad să facă ceea ce a făcut. Nu-i lăsați pe alții să vă fure visele! Pentru că sunt ale voastre și merită să le trăiți”, i-a îndemnat Vlad Sarca pe cei prezenți. Ulterior, cartea a fost lansată şi la Timişoara.