„Este frustrant să nu poți juca”

Bogdan Țîbîrnă, unul dintre cei mai vechi componenți ai echipei de baschet CSM CSU Oradea, a reintrat în formația sa într-un meci oficial, cel cu BCMU FC Argeș Pitești, după circa șase luni de absență

„Bogdi” s-a accidentat grav la genunchi în partida a treia a finalei cu Steaua, din sezonul trecut, A urmat o operație complicată, la ligamentele genunchiului drept, apoi o perioadă chinuitoare de recuperare și refacere, de circa șase luni. Țîbîrnă a mai suferit o accidentare similară la genunchiul stâng, în anul 2015, într-un meci cu fosta CSU Asesoft Ploiești, urmată de alte șase luni de indisponibilitate. Calvarul s-a încheiat – sperăm cu toții – definitiv pentru ghinionistul jucător orădean. Bogdan a jucat un minut și 37 de secunde în meciul cu Piteștiul și este gata să-și ajute cât mai bine echipa în partidele care urmează.

Este optimist

„Mă simt bine, sunt recuperat sută la sută. Mai am, desigur, mult de lucru pentru a reveni la ritmul obișnuit, dar sper că nu voi mai avea probleme. Este foarte frustrant să nu poți juca, să nu poți să îți ajuți echipa și colegii. Este foarte dificil să treci peste perioade atât de lungi de accidentare. Îți trebuie un psihic foarte puternic, multă răbdare și încredere. Din fericire, am beneficiat de sprijinul clubului, al colegilor și am reușit să revin”, ne-a declarat Bogdan Țîbîrnă.

Fostul internațional orădean, care a cucerit două titluri naționale cu CSM CSU Oradea, afirmă că este greu de apreciat care dintre cele două echipe campioane a fost mai bună. „Dacă ambele au câștigat titlul, înseamnă că au fost cele mai bune din țară la momentele respective. Cred că ambele au fost la fel de competitive”, afirmă Țîbîrnă. Referitor la actuala echipă, jucătorul orădean este de părere că și aceasta are toate șansele să își îndeplinească măcar unul din obiectivele acestei ediții, câștigarea campionatului și a Cupei României. „Au existat oscilații și perioade mai slabe în acest sezon, dar eu cred că, acum, echipa și-a revenit și va juca din ce în ce mai bine. Cei doi jucători nou-veniți sunt valoroși și pot ajuta din plin echipa în realizarea obiectivelor sale. Sunt optimist, cred că putem câștiga cel puțin unul din trofeele acestui sezon. Cupa pare să fie mai accesibilă, dar ne putem gândi chiar și la titlul național”, spune Țîbîrnă.

Nu-l sperie concurența

Bogdan va avea o concurență acerbă pe postul său, de pivot, poziție pe care evoluează trei jucători străini – Arturas Valeika, Nikola Markovic și Dragan Zekovic, plus Lázár László. „Nu mă tem de concurență, cred că ea este benefică pentru echipă. Să joace jucătorul care este cel mai bun, cel mai în formă la momentul respectiv, așa cum va considera antrenorul. În fond, nu contează cine joacă, important este să câștige echipa. Din punctul meu de vedere, eu mă voi antrena și pregăti cât mai bine, pentru a dovedi că merit să joc”, a conchis Bogdan Țîbîrnă.

Referindu-se la următoarele două meciuri, cu SCM U Craiova în campionat, respectiv cu Steaua în Cupa României, jucătorul orădean nu concepe alte rezultate decât două victorii. „Trebuie neapărat să batem Craiova, pentru că tocmai am trecut înaintea lor și vrem să ne consolidăm locul trei în clasament. Cu Steaua ne gândim bineînțeles tot numai la victorie, pentru că vrem să ne calificăm în Final Four”, a conchis Bogdan Țîbîrnă.