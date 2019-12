Luceafărul Oradea a intrat în vacanță după meciul din ultima etapă cu Avântul Reghin. Echipa bihoreană a terminat turul pe locul 3, după ce cea mai mare parte a fost pe prima poziție. Bihorenii au fost devansați de ACS Fotbal Comuna Recea și Minaur Baia Mare.

„Ultima impresie nu a fost bună, dar nu putem trece cu vederea lucrurile pozitive pe care le-am făcut în primele 12 etape. Pe final nu am mai fost așa de lucizi și am pierdut prea ușor puncte pe seama greșelilor. Una peste alta, judecând la rece, consider că este o clasare meritorie”, spune antrenorul principal Dragoș Militaru, cel care împreună cu „secundul” Moundir Moussaddak au asigurat staff-ul tehnic, ambii având 29 de ani.

Antrenorul a rememorat perioada de început la Luceafărul. „La primele antrenamente am avut vreo cinci jucători, iar în 10-12 zile am încropit lotul fără să ne cunoaștem prea bine întrucât campionatul urma să înceapă. Cred că am lucrat bine, păcat de final, când nu am mai avut soluții după ce au apărut accidentările și suspendările care ne-au dereglat mecanismul. Ne-am dorit și noi și jucătorii să terminăm pe primul loc. Noi nu am jucat la ciupeală, victoriile noastre au fost clare, meritate, o consecință a jocului bun prestat”.

Întrebat care consideră că a fost cel mai bun meci făcut de Luceafărul, Militaru a nominalizat trei: „Primul meu meci ca antrenor principal a fost unul de vis, victoria cu 6-3 cu CSC Sânmartin. Apoi ar fi succesul clar de la Cugir, pentru că veneam după eșecul de acasă cu Recea și doream să arătăm că a fost un simplu accident, și victoria de la Galda, în care nu ne-am subestimat adversarul și băieții au jucat concentrați cu ultima clasată”.

Cel mai slab meci

La polul opus, „cel mai slab meci a fost ultimul, cu Avântul Reghin, însă cea mai mare dezamăgire am trăit-o la Dej, unde în minutul 89 aveam trei puncte în buzunar, dar într-un minut și jumătate am primit două goluri și am pierdut. Important este să învățăm din greșeli și să devenim mai puternici”.

Cei doi antrenori tineri au avut pe mână o echipă foarte tânără. „Media de vârstă a lotului aflat în pregătire a fost sub 20 de ani. Am avut și nouă debuturi între care și jucători născuți în 2003 sau 2004. De asemenea, am avut jucători care au progresat jucând constant, cum ar fi Core, Pop, Roș, Pașca sau Peter. Paraschiv și Mitrică au jucat meci de meci și probabil au avut cel mai bun tur din carieră, iar pe Manole l-am pus pe picioare după ce nu jucase de vreo nouă luni. Cei mai experientați jucători au venit după perioade lungi în care au fost accidentați, cazurile Lăsconi și Nemeș, sau Mintaș, care era în urmă cu pregătirea”, a precizat antrenorul.

„Vreau să le mulțumesc celor care au avut încredere în mine, jucătorilor, staff-ului și tuturor celor care au muncit în acest tur alături de noi”, a conchis Dragoș Militaru.

În tur, Luceafărul a înregistrat 8 victorii, două remize și 5 înfrângeri, a marcat 36 de goluri și a primit 27. Principalii marcatori au fost Paraschiv – 16 goluri, Mitrică – 7 goluri și Manole – 5 goluri.