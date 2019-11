„Este o luptă pentru dreptate, nu o miză”

Încă manager al Teatrului Regina Maria până sâmbătă, 30 noiembrie, Daniel Vulcu, a anunţat vineri, într-o conferinţă de presă paşii următori pe care îi va face în lupta sa pentru dreptate cu Consiliul Judeţean, prezentând şi un fragment din decizia Tribunalului Bihor, menţinută şi de Curtea de Apel Oradea, prin care s-au anulat deciziile de numire a comisiilor de evaluare şi dispoziţia prin care a fost dat jos de la şefia Teatrului Regina Maria.

Daniel Vulcu spune că trebuia Consiliul Judeţean să reia evaluarea. Vineri, de altfel, managerul a depus la registratura CJ un raport de activitate pentru perioada neevaluată ianuarie – aprilie 2018, şi a depus şi raportul de activitate pentru evaluarea anuală.

„Şi în contractul meu de manager dar şi în lege se spune foarte clar că la final de mandat trebuie făcută evaluarea finală. Dacă la prima evaluare, pe 2017, aveam peste nota 9 şi la evaluarea finală tot peste 9, în momentul acela aveam dreptul să depun un nou mandat, un nou proiect de management, fără să se facă un nou concurs, conform legii privind managementul instituţiilor publice de cultură”, explică Vulcu.

Despăgubiri de 20.000 de euro

Instanţa i-a acordat acestuia şi despăgubiri materiale, egale cu remuneraţia de care ar fi beneficiat potrivit contractului de management (din mai 2018, când a fost destituit, până în prezent) şi daune morale de 5.000 de lei, respectiv cheltuieli de judecată în valoare de 4.990 de lei (onorariul avocaţial) şi 150 de lei, taxa judiciară de timbru.

Legat de acestea Daniel Vulcu spune că există o interpretare eronată a juriştilor de la Consiliul Judeţean, deoarece, fiind şi actor al teatrului, aceştia scad salarul de actor din indemnizaţia de director şi dau doar diferenţa, pe când instanţa nu îi acordă câteva salarii, ci despăgubiri materiale egale cu remuneraţia. „Din despăgubiri nu poate să îmi ia nimeni niciun leu”, spune managerul care precizează că ar fi vorba de aproximativ 20.000 de euro.

Aşadar, mai departe Daniel Vulcu împreună cu avocatul său, Vasile Baba, vor merge în continuare pe contencios pentru nepunerea în aplicare a hotărârii instanţei, vor depune apoi o reclamaţie legată de faptul că interimatul doamnei Elvira Rîmbu a fost unul nelegal deoarece a fost prelungit mai mult decât prevede legea.

Luni, Daniel Vulcu spune că se va întâlni cu un avocat specialist în penal în intenţia de a acţiona penal, pe persoană fizică, pe cine vor considera că a greşit şi greşeşte în continuare în nerespectarea deciziei. „În momentul în care vom vedea cum au calculat – şi sigur vor calcula greşit – ne vom adresa apoi executorului judecătoresc care va stabili suma, pentru că acolo lucrurile sunt foarte clare”. Managerul spune că nu se agaţă de scaun, fiind vorba de „o luptă pentru dreptate, nu o miză.”

Pus la plată

Managerul aminteşte şi faptul că există o decizie a Curţii de Conturi în care se arată că regizorul László Bocsárdi nu a dus la bun sfârşit contractul încheiat cu teatrul în perioada în care el era manager pentru realizarea spectacolului „Mătrăguna”, care urma să fie montat în luna mai, când trebuia să vină deja la repetiţii.

„Au fost motive de interpretare la modul la care, eu având bani la sfârşitul anului 2017, am considerat că e bine să îi dau o parte mai mare din onorariu pentru a-mi degreva din cheltuielile din anul următor, an care ştiam că va fi un an bugetar mai greu. Legea spune că pe proiect se poate plăti mai mlt, mai puţin, oricât, cu condiţia ca acel proiect să fie executat. Eu prima parte a proiectului am executat-o, respectiv castingul.

Domnul Bocsárdi a vizionat la Oradea «Domnul Jurdan” parcă, şi la Bucureşti, în Festivalul Naţional de Teatru a mai văzut «DADA» . Mai urma doar să trimită distribuţia şi să înceapă lucrul. Noua conducere a teatrului a considerat că domnul Bocsárdi nu este un regizor pe măsura noastră.

Curtea de Conturi a spus că rămâne ca managerul să stabilesască vinovatul şi managerul a stabilit că eu sunt acela, drept pentru care va mai exista un proces între teatru şi mine”, spune Vulcu, precizând că regizorul Bocsárdi a înapoiat trei sferturi din sumă, adăugând că sfertul şi-l reţine pentru faptul că a lucrat cu echipa lui la proiect, şi a programat perioada de lucru.

Daniel Vulcu spune că a primit o hârtie din partea teatrului prin care managerul consideră că acesta se face vinovat de situaţie somându-l să achite diferenţa, respectiv 3.000 de euro. „Nici nu le-am răspuns. Aştept să văd ce face teatrul. Dacă mă dă în judecată, abia aştept!”, declară Daniel Vulcu.

Fără contract

În aprilie 2018, la momentul rezilierii contractului de manager, Daniel Vulcu era în continuare actor al teatrului Regina Maria. În iunie 2018 s-a pensionat la cerere, având avantajul a patru ani şi jumătate consideraţi la acea vreme „muncă grea”. După aceea i s-a mai încheiat un contract pe un an de zile. Vulcu precizează că în iunie 2019 i-a expirat contratul de actor, contract ce nu a mai fost prelungit, punctând şi faptul că toate spectacolele în care juca, respectiv „Domnul Jurdan”, „Arta adulterului”, „Şi miniştrii calcă strâmb” au fost scoase de pe afiş, fără nicio motivaţie.

La expirarea contractului de actor a fost sunat de către directorul artistic Andrian Locovei pentru a continua colaborarea în spectacolul „Scripcarul pe acoperiş” cu suma de 300 lei/reprezentaţie, dar Daniel Vulcu consideră că la un contract de colaborare firesc şi serios ar fi să se discute, să se negocieze.

De când nu a mai fost manager şi până în prezent, Daniel Vulcu a colaborat ca regizor la Târgu Jiu, la Satu Mare, din ianuarie a montat şi la Baia Mare, este distribuit într-o piesă la teatrul din Turda şi urmează să monteze o piesă la Braşov. Dar, după o carieră de peste 30 de ani care îl leagă foarte mult de Oradea, în momentul de faţă nu mai are contract cu Teatrul Regina Maria.

Daniel Vulcu acuză şi faptul că cei doi copii ai săi au fost singurii copii de actori care nu au fost chemaţi la castingul pentru „Sunetul Muzicii” sub pretextul că tatăl lor nu face parte din distribuţia spectacolului, deşi au fost incluşi în echipă şi copii care nu au părinţi actori. Din câte spune Daniel Vulcu, nici partenera sa de viaţă, Georgia Căprărin, nu ar mai fi chemată la castinguri.

Ce urmează?

După 30 noiembrie, cel mai probabil va fi numit un nou manager interimar la conducerea instituţiei. După care, Consiliul Judeţean Bihor va organiza un nou concurs. Daniel Vulcu spune că îşi va depune candidatura. Cât despre afirmaţiile acestuia în conferinţa de presă, fostul manager interimar Elvira Rîmbu a anunţat că va susţine o conferinţă de presă săptămâna viitoare.

„Proiectul turnantei, greşit”

Scena Teatrului „Regina Maria” este refăcută ca urmare a unui parteneriat cu Teatrul Csokonai din Debrecen, care este liderul proiectului ,,Romanian-Hungarian cross-border incubator for performing arts”. Parteneri în proiect sunt Primăria Municipiului Debrecen și Teatrul Szigligeti din Oradea. Modernizarea scenei se realizează în cadrul proiectui ,,Incubator cultural transfrontalier româno – maghiar pentru arta spectacolului – Romanian-Hungarian cross-border incubator for performing arts”, finanțat în cadrul programului Interreg V-A România-Ungaria.

Ca manager, Daniel Vulcu a acuzat în conferința de presă şi faptul că proiectul turnantei este complet greşit. „Vom beneficia de o turnantă care nu-şi poate îndeplini funcţiile. Rolul turnantei este de a întoarce decorul pentru a se vedea alt decor. Tu nu poţi să vii cu turnanta în afara podului. Turnanta ar trebui să fie mult mai mică”.

Vulcu spune că ar fi semnalat aceste lucruri managerului Teatrului Szigligeti, Czvikker Katalin, care i-ar fi răspuns că nu există nicio problemă în ceea ce priveşte turnanta. La solicitarea noastră, publicăm mai jos punctul de vedere al managerului Czvikker Katalin referitor la acuzaţiile în ceea ce priveşte proiectul turnantei:

Punct de vedere

Referitor la declaraţiile făcute astăzi de d-l Daniel Vulcu, Teatrul Szigligeti doreşte să facă următoarele precizări:

Teatrul Szigligeti respinge încercările de a fi implicat în conflictul existent la nivelul conducerii Teatrului Regina Maria. Gestionarea lucrărilor de reabilitare a scenei teatrului îi revin Teatrului Szigligeti conform protocolului înregistrat la Teatrul Szigligeti cu numărul 2909 din 29.11.2017, semnat şi de d-l Vulcu.

Lucrările începute în vara acestui an se desfăşoară conform proiectului şi contractului de execuţie, fiind supravegheate şi controlate în mod regulat de către Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea Pentru Graniţa România – Ungaria (BRECO), autoritatea responsabilă pentru monitoring.

D-l Daniel Vulcu, fără a fi implicat în sarcinile complexe de implementare a proiectului, fără o consultare cu vreun specialist, după o vizită scurtă făcută fără autorizaţie pe un şantier în lucru, trage concluzii pripite despre o lucrare încă nefinalizată.

Dorim să informăm publicul ambelor teatre că, în spatele ştăngii menţionate de dânsul, mai există o altă ştangă pe care se poate monta fundalul fără a exista problemele invocate, astfel suprafața scenei rotative a fost maximalizată. Prin urmare, aceasta va putea fi folosită fără probleme, fapt ce se va demonstra la spectacolul Teatrului Szigligeti în seara de Revelion.

În ultimii ani, colaborarea între cele două instituții a fost caracterizată de respect reciproc, atât sub conducerea domnului Daniel Vulcu, cât și sub conducerea interimară a doamnei Elvira Rîmbu, de aceea îl rugăm respectuos pe domnul Vulcu ca cea mai mare investiție în infrastructura culturală bihoreană să nu fie folosită într-un război care nu ne privește. Teatrul Szigligeti este onorat că are ocazia să gestioneze o lucrare de o asemenea anvergură în folosul ambelor teatre orădene şi al publicului acestora.