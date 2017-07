„Eu aş continua la CSM Digi”

CSM Digi a ratat în acest sezon câştigarea titlului naţional şi a Cupei României, dar a realizat cea mai bună performanţă de după 1989 a unei echipe de club din poloul românesc, calificarea în finala unei cupe europene (LEN Euro Cup). Cu toate acestea, eşecul din competiţiile interne nu a putut fi digerat de conducerea clubului, care a decis să procedeze la o remaniere masivă a lotului.

Au fost păstraţi doar jucătorii tineri din lot, precum şi experimentaţii Gojko Pjetlovic şi Ramiro Georgescu.

Printre cei rămaşi nu se află doi dintre cei mai titraţi componenţi ai echipei, fraţii Andrei şi Dorin Creţu, ambii în vârstă de 28 de ani. Aceştia au în palmares câte nouă titluri naţionale, fiind de altfel, alături de Alex Popoviciu, singurii jucători care au făcut parte din lot în fiecare an în care echipa noastră s-a încununat cu titlurile de campioană a României.

Încă nu s-a decis

Portarul Dorin Creţu a hotărât să se retragă din activitatea de jucător. Andrei Creţu, în schimb, afirmă că ar fi fost dispus să joace în continuare la CSM Digi, dar i s-a făcut o ofertă sub aşteptări. „Eu doresc sincer să continui cu echipa la care m-am lansat şi format ca poloist, cu care am avut parte de atâtea succese şi satisfacţii. Am primit însă o ofertă neaşteptat de modestă, mult mai mică faţă de cea din sezonul trecut. Poate că şi aceasta e o metodă de a se renunţa la un jucător, fără a-i spune direct acest lucru”, ne-a declarat Andrei Creţu.

Fostul internaţional orădean spune însă că nu duce lipsă de oferte, atât de la echipe din ţară, cât şi din străinătate. „Sunt în discuţii cu alte formaţii, atât româneşti cât şi străine, dar nu m-am decis încă. Pentru mine, CSM Digi ar fi prima opţiune, însă dacă acest lucru nu va fi posibil, voi fi nevoit să optez pentru o altă echipă”, a conchis Andrei Creţu.