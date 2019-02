Eveniment Microsoft organizat de AFB la Oradea

„Work smart. Achieve more | The Tour” este denumirea evenimentului organizat de către Asociaţia Firmelor Bihorene (AFB) marţi, 19 februarie 2019, la Double Tree by Hilton Oradea.

În cadrul acestui eveniment, specialiștii și partenerii Microsoft vor prezenta beneficiile noilor tehnologii – Work smart. Achieve more | The Tour. Manifestarea se adresează persoanelor de decizie din business și IT, profesioniștilor tehnici și dezvoltatorilor de software. Vor fi prezentate cele mai noi tehnologii și modalități prin care se pot optimiza și moderniza organizațiile şi modul în care se poate face față noilor provocări. Participarea la eveniment este gratuită, dar numărul de locuri este limitat. Înregistrarea se face la următorul link: https://bit.ly/2SK3ave Pe agenda evenimentului apar speakeri precum: Lucian Ungureanu – Cloud Business Group Lead, Microsoft; Daniel Bălăceanu – Product Manager, Linksoft; Ovidiu Teodorescu – Business Solutions Delivery Director, Brinel; Edmondo Gorea – Tecknoworks; Mihai Tătăran – Avaelgo; Bogdan Dodu – General Director, IT Assist; Mircea Mitu – CTO, IT Assist; Ciprian Pirna – Security Consultant & Partner Manager, Heimdal Security; Raluca Movanu – Account Manager, Comparex; Alexandru Irimia – General Manager, Telelink Services Romania și Alina Silaghi – director ADLO .