Evenimentele weekendului 13 – 15 ianuarie în Oradea

Vineri, 13 ianuarie

19:00 – Cabaretul Dada: comedie de Matei Vişniec, regia Anca Bradu – Sala Mare a Teatrului Regina Maria

20:00 – Concert susținut de Mircea Vintilă – Bistro Blues Caffe

20:00 – Party cu DJ Rhem – Tapta Caffe

20:00 – Concert solo Pely Barna – Moszkva Caffe

22:00 – Apple Room Psy Session: DJ Tsubi, RadiOzora, Lygos, Psylev – Moszkva Caffe

Sâmbătă, 14 ianuarie

11:00 – Micul prinţ, de Antoine de Saint-Exupery, regia Marius Costache – Sala Arcadia

12:00 – Mintea care te minte. Tainele psihicului uman: conferinta susținută de celebrul psiholog și numerolog Anatol Basarab – DoubleTree by Hilton Oradea

17:00 – CSM CSU Oradea vs Steaua CSM EximBank București – Arena „Antonio Alexe”

17:00 – Maya, operetă de Fenyes Szabolcs şi Harmath Imre, regia Novak Eszter – Sala Mare a Teatrului Szigligeti

19:00 – E-an-na vs For the Wicked – Moszkva Caffe

Duminică, 15 ianuarie

10:00 – 22:00 – Recital de poezii eminesciene – Muzeul memorial „Iosif Vulcan”

18:00 – Colindând prin lumea Luceafărului, spectacol-recital cu Eugen Ţugulea – Sala Arcadia

19:00 – Domnul Jurdan, comedie după „Burghezul gentilom” de Jean-Baptiste Poquelin, regia Victor Ioan Frunză – Sala Mare

19:00 – Flori de mină, tragicomedie, regia Hunyadi Istvan – Sala Studio a Teatrului Szigligeti

