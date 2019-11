Evenimentul Tech al iernii la Oradea Tech Hub, pe 5 decembrie

De data aceasta, evenimentul organizat de Oradea Tech Hub va propune doi speakeri din echipa de ingineri Gemini Solutions. Acestia vor sustine prezentari interactive pe doua subiecte foarte actuale – Big Data si On Device Computer Vision.

Serban Tir, CTO Gemini Solutions, va aborda universul Big Data si evolutia in timp a conceptelor specifice, in secvente logice care au determinat aceasta dezvoltare. Ne va impartasi de asemenea

modul in care acestea au influentat si determinat capitole majore din tehnologia de azi, si despre care vorbim zi de zi …

“Everybody talks about it, it’s the topic of choice everywhere you look. But what is really behind „Big Data”? Let’s put a mirror in front of the buzzword to reveal it’s true colors as well as its influences”.

Alexandra Lovin, team-leader iOS & macOS Practice in cadrul Gemini Solutions, ne propune o analiza bazata pe avantajele On Device Computer Vision, cu focus totodata pe posibilitatile de dezvoltare oferite de instrumentele Apple/Google.

Evenimentul va oferi contextul prielnic interactiunii directe cu speakerii si alti membri ai echipei Gemini Solutions, atat pe parcursul sesiunii de Q&A, cat si in cadrul informal dedicat networking-ului, la sfarsitul evenimentului. Cu aceatsa ocazie veti gusta din cultura organizationala specifica Gemini Solutions si Silicon Valley.

Gemini Solutions si-a extins, de-a lungul celor aproape 15 ani in industria de sofware development, spectrul de tehnologii abordate, ajungand ca in prezent sa ofere partenerilor din Silicon Valley, Franta, Israel, Marea Britanie sau Germania solutii complexe din zone ca IoT, Mobile Apps, Blockchain, AI, AR, VR, aplicatii Cloud si multe altele.

Mai multe detalii despre eveniment: https://www.facebook.com/events/2371614036298323/

Advertorial!