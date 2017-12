Evoluție de senzație în Italia. Micovschi a plecat cu mingea acasă!

Sâmbătă în meciul Genoa – Verona, scor 4-4, căpitanul de echipă a fost din nou cel mai bun pe teren, iar bilanțul a fost unul extraordinar: 3 goluri marcate și o pasă de gol! Astfel, Micovschi a ajuns la 10 goluri marcate în această toamnă-iarnă pentru CFC Genoa.

„Cu riscul de a vă fi saturat de postările mele cu Claudiu Micovschi, nu am cum să nu consemnez noua lui ispravă. La remiza spectaculoasa de azi, Genoa-Verona 4-4, capitanul de echipa al genovezilor a fost din nou cel mai bun om de pe teren, marcand trei goluri si oferind pasa decisivă la cel de al patrulea. Cum o regula nescrisă in fotbal spune ca la orice hattrick mingea rămane la autor, avem dovada in fotografia de mai jos”, a punctat pe pagina sa de socializare Cătălin Sărmăşan, agentul FIFA care îl reprezintă de fostul jucător al Luceafărului.