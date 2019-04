Ex-comisarul Cioloș, în lacrimi la vederea cojocului de la Binș

„Vă mulțumesc mult. E o surpriză totală. Nici nu îmi imaginam lucrul ăsta. Surpriza și plăcerea e cu atât mai mare cu cât….”. E momentul în care lacrimile i-au inundat vocea fostului premier al României, Dacian Ciloș, aflat în vizită la Beiuș. Emoția i-a fost generată de faptul că beiușenii i-au oferit în dar în cojoc de la Binș. „Cojocul binșenesc e plin de semnificații, de simboluri și dorim să-l păstrăm în continuare așa cum ne-a fost transmis de strămoșii noștri. Și pentru că acest cojoc ne reprezintă vrem să-l înmânăm oaspetelui nostru. E un cojoc făcut recent, lucrat pe piele ecologică, nu are blăniță, ca să poată fi purtat în sezonul cald. Sperăm să-l purtați cu drag, așa cum noi vi l-am oferit cu drag și să vă amintiți cu drag de această zonă și de faptul că întreaga comunitate meșteșugărească la nivel național are nevoie de sprijin pentru afirmare și promovarea meșteșugurilor pe care le practică”, a spus beiușeanca care l-a răscolit pe fostul premier cu gestul său.

Momentul emoționant a fost depășit de fostul comisar european cu ajutorul aplauzelor asistenței, care i-a dat timp să-și revină și să-și continue discursul.

Cioloș de Incești

Dacian Cioloș le-a vorbit beiușenilor în grai ardelenesc, pe alocuri. „Eu țin foarte mult la faptul că am copilărit și am fost crescut la țară… E drept, mi-am petrecut cea mai mare parte a copilăriei la bunicii din partea mamei, la Pericei, în Sălaj. Dar tatăl meu o fost născut și o crescut la Incești. Din păcate, din diferite motive am venit destul de rar aici. Am petrecut câteva vacanțe la bunicii de aici, am în continuare veri, o mare parte dintre ei au plecat în America, Spania și așa mai departe, dar mai am încă verișori la Incești, la Ceica și la Oradea…. Tatăl meu a decedat, sunt deja 10-11 ani…și când am crescut mai marii, și când am putut să călătoresc eu și am vinit să-mi văd rudele și familia, cumva i-am reproșat faptul că nu m-a adus mai des pe aici ca să-mi cunosc mai bini locurile. Și uite că așa-i viața. Se întoarce roata și mi-ați făcut dumneavoastră cadoul ăsta. Cojocul ăsta și cadoul ăsta înseamnă mai mult decât simbolul a ceea ce vrem noi să facem, povestea asta cu România în Uniunea Europeană și candidatura noastră pentru Parlamentul European. Pentru că noi în asta credem. Pentru noi asta înseamnă patriotism, nu să ascunzi România, nu să hulești străinii, să spui că tu ești mai bun fiindcă ăialalți sunt mai răi decât tine, ci să pui în valoare ceea ce ai. Noi credem că avem două mari valori: oamenii, pe care uite că-i fugărim din țară, și avem resursele astea, tradițiile. Avem în mediul rural foarte multă valoare acumulată în timp, în secolele astea de construcție a neamului românesc, în tradiții…Noi vrem să aducem Uniunea Europeană în România și să creăm prosperitate aici, acasă, nu să o căutăm pe coclauri, în Europa. Iată un exemplu de ce poate pune România pe piața Europei și a lumii. România trebuie să valorifice direct tradițiile, creativitatea și îndemânarea românilor, nu prin intermediul marilor case de modă ale lumii. Asta înseamnă, pentru mine, a fi patriot în Europa”, este convingerea lui Dacian Cioloș.

Fostul premier a demonstrat printr-o postare ulterioară pe contul său că e la curent cu campania de promovare făcut pentru cojocul de Binș după ce un localnic a descoperit că designerul casei Dior a copiat piesa unu la unu și o vinde cu 30.000 de dolari bucata. „Un cojoc ca acesta costă, la noi, aproximativ 1.500 de lei, în timp ce Dior vinde astfel de cojoace chiar și la 30.000 de dolari bucata ”, a scris Dacian Cioloș.

„Cojocul binșenesc oferit de PLUS cadou lui Dacian a fost confecționat de către două doamne din Beiuș, care s-au implicat în activitatea de artizanat și în învățarea confecționării de astfel de cojoace. Nouă, comunității PLUS din Beiuș, ne-a venit ideea de a-i da acest cadou, în urma unor ședințe de lucru în care am pregătit până în cele mai mici amănunte vizita lui Dacian.Și ne-am tot gândit ce i-am putea oferi să își aduca aminte de vizită, fie ea chiar scurtă în Țara Beiușului…Iar cojocul binșenesc este chiar reprezentativ pentru zonă. Efectiv i-au dat lacrimile dupa ce l-a îmbrăcat..”, ne-a spus Dan Popa, membru al comunității PLUS Beiuș, unul dintre oamenii care se împlică activ în Alianța 2020, după ce s-a remarcat în organizarea mitingurilor care au adus în atenția oficialilor de la București situația lucrărilor de pe DN 76.

„Suntem la Beiuș, un loc care respiră tradiție și drag de spiritul locului. Oamenii sunt mândri de creativitatea și autenticitatea locală. Sunt bucuroși să povestească despre aceste lucruri. Sunt dornici ca cineva să îi asculte.Am vizitat o fabrică de mobilă și acum stăm de vorba cu oamenii. Dacian Cioloș a primit în dar un cojoc binşenesc, celebru în lume. N-am văzut decât în Suceava și în tot nordul Moldovei mele lucru atât de frumos și făcut cu atâta migală”, spune Ramona Strugariu, parte a staff-ului care l-a însoțit pe fostul premier la Beiuș.

La rândul lor, oamenii din Ceica și-a amintit de tatăl lui Dacian Cioloș, deși Ioan, Nică, cum îi spuneau a plecat de tânăr din sat. Își amintesc de bunicul și străbunicul lui Dacian Ciloș, ambii se numeau Gheorge. După obiceiul locului, Dacian Cioloș e pentru localnici numit „pruncul Nichii Ghiorghiii Ghiorghii”…