Ex-prefectul Pop: oricare primar din judet ar fi mai competent ca ministru al transporturilor ca „reciclatul” Cuc

„Ce e mult e mult! Nu am crezut vreodata ca voi ajunge sa postez asa ceva! Dar… dintr un partid numit al profesionistilor, PSD a ajuns sa recicleze, pentru a 3-a oara, un anumit individ Razvan Cuc, pentru ministerul transporturilor! Al transporturilor! Al autostrazilor lipsa! Al cfr-ului care are viteza medie mai mica decat in perioada interbelica! Oameni buni,chiar ne am tampit cu totii? E un baiat tanar. Poate bine intentionat. Dar cand ai incercat de doua ori si nu a mers, inseamna ca ceva lipseste! Si nu cred ca mai avem timp sa facem experimente! Prima data a „cazut” cu tot guvernul Grindeanu. A doua oara a fost REMANIAT din guvernul Tudose! Remaniat! Adica schimbat pt lipsa performantei! Sa il propui a treia oara deja mi se pare a fi masochism! Sau bataie de joc la adresa zecilor si sutelor de mii de oameni care isi rup masinile prin gropile patriei! M am uitat atent! Am zis ca poate intre timp,tanarul domn a absolvit ceva cursuri “de facut autostrazi”! Nici vorba. Din pacate… Dimpotriva: organizatia din care provine, propune un alt domn la acest minister, „daca tot doresc un om valoros si competent”!!! E citat din declaratia de presa a presedintelui organizatiei! (Organizaţia PSD Giurgiu, preşedinte Niculae Bădălau n.r.) Nimeni altul decat ministrul Economiei! Ce sa mai zici? Si mai grav mi se pare faptul ca desi cei care il cunosc spun ca au oameni mai valorosi si mai competenti, CEX-ul PSD il voteaza,cu o abtinere,in unanimitate!!! Oameni buni, in Bihor se gaseau cu siguranta cel putin 20 mai buni ca si acest Cuc. Basca faptul ca ORICARE dintre primarii acestui judet ar fi mai competent in functia de ministru al transporturilor decat el! Pai si atunci,ne mai miram de ceva in acest domeniu? Solutia? “Ciocul mic”- vorba unui clasic in viața – ca poate nu se prind ungurii si continua cu autostrada lor macar pana la Brasov…”.

Pe plan local, Claudiu Pop e într-un con de umbră din punct de vedere politic. Fosta sa şefă de cabinet, Claudia Timofte, a lăsat PSD pentru partidul lui Ponta, ProRomânia.