EXCLUSIV: Nouă fete din Bihor au fost victime ale traficului de persoane

Experții de la Agenția Naționată împotriva Traficului de Persoane din Capitală au transmis, la solicitarea JB&Bihon.ro, cifre reale, dovedibile, structurate, despre acest flagel și despre numărul persoanelor exploatate în țară și în străinătate. Sunt cazuri dovedite, spun experții care explică faptul că unele statistici sau studii oferă cifre mai mari, dar asta pentru că se referă la alte noțiuni legate de exploatarea sexuală. Mai exact, există victime potențiale, victime prezumate și victime identificate, dovedite etc.

Una peste alta, datele pe bază de dovezi de la ANT, arată că în 2018, nu mai puțin de nouă fete din Oradea și județ au fost traficate pe teritoriul țării și în străinătate. Cinci dintre ele provin din orașe din Bihor, iar patru sunt de la țară. Una a fost exploatată în Germania timp de 3 luni, două au fost exploatate în Anglia și una dintre acestea a fost traficată un an și jumătate, o altă fată a fost traficată în Spania, altă fată în Polonia, care a fost exploatată timp de 2 ani, iar patru fete au fost traficate în România.

Una dintre cele patru fete a fost exploatată șase luni, o altă fată, o lună de zile, a treia fată a fost traficată doi ani de zile, iar a patra adolescentă între 3 – 6 luni.

Acest reportaj e realizat de JB&Bihon în exclusivitate, cu fapte dovedite, dar și cu deconspirarea modului de acțiune practicat de traficanții de carne vie, date de identificare a pericolului etc.

Flagelul traficului de persoane și în special al minorelor, lovește și Bihorul. Pe fondul scandalului de la Caracal, privitor la traficul de persoane și exploatarea sexuală a minorilor, JB&Bihon.ro a solicitat la București, situația exactă a acestui fenomen, care plasează România în topul țărilor europene furnizoare de carne vie.

9 traficate, dintre care 2 sunt minore!

Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane din Capitală a transmis astfel, pentru cititorii JB&Bihon.ro că, la nivel național, dintr-un total de 497 victime înregistrate la nivelul anului 2018, 363 dintre acestea au fost victime de gen feminin, reprezentând un procent de 73% din totalul victimelor.

Din totalul victimelor de gen feminin, 182 victime (un procent de peste 36%) sunt minore și marea majoritate a acestora au fost recrutate prin abordarea directă de către traficant (151 victime), prin intermediul rețelelor de socializare (27 victime), răpire (3 victime) sau alte situații (1 victimă).

Principalele județe de proveniență pentru victimele de gen feminin în anul 2018 au fost: Dolj (30 victime), Călărași și Galați (24 victime), Bacău (22 victime), Prahova (19 victime).

În Bihor au fost înregistrate, în 2018, 9 victime (2,5% din populația de victime de gen feminin), dintre care 2 sunt minore și au fost exploatate sexual în România.

În ceea ce privește situația procentuală pe județe a victimelor minore de gen feminin înregistrate în anul 2018, Bihorul ar fi totuși pe ultimele locuri: Dolj – 10,4%, Bacău – 7,7%, Călărași – 6%, Prahova, Galați – 5,5%, Constanța – 4,9%, Sibiu, Iași – 4,4%, Vrancea – 3,8%, Argeș, Suceava, Timiș – 3,3%, Alba, Tulcea, București, Cluj, Neamț, Bistrița-Năsăud – 2,7%, Dâmbovița – 2,2%, Buzău, Caraș-Severin, Mehedinți, Maramureș, Olt – 1,6%, Giurgiu, Bihor, Gorj, Harghita, Arad, Sălaj – 1,1%, Mureș, Vaslui, Ialomița, Brăila, Vâlcea, Brașov, Botoșani – 0,5%.

În România se exploatează sexual cel mai mult

Situația traficului de persoane, realizată de ANTP o puteți consulta pe Bihon.ro, la link-ul de mai jos, unde este ultimul raport european: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20181204_com-2018-777-report_en.pdf

Reprezentanții ANTP țin să precizeze că se fac o sumedenie de studii și aproximări, vorbindu-se de victime potențiale, prezumate și identificate, noțiuni total diferite, iar datele ANTP se referă la victime identificate.

Potrivit ANTP, principalele destinații pentru exploatarea victimelor de gen feminin sunt: România (214 victime); UK (47 victime); Germania (38 victime); Italia (36 victime din care 31 exploatate sexual, 2 prin muncă, 2 prin cerșetorie, 1 tentativă); Spania (20 victime).

Specialiștii în traficul de persoane vorbesc de lanțuri de traficanți, dar și de nuclee simple. De pildă, în lanțurile de traficanți, există verigi legate de locul de unde sunt preluate, transferul lor către alte persoane pentru a fi duse la destinație, eventual vânzarea lor către alți traficanți pentru a se șterge urmele sau nuclee, formate, de pildă dintr-o mică asociație (prieteni sau rude) care se ocupă de tot procesul exploatării sexuale, de la racolare la traficare.

Există anumite trasee prin care româncele sunt scoase din țară de către traficanți către statele europene cu destinațiile precizate mai sus și 14 victime de gen feminin au beneficiat de sprijinul organizațiilor internaționale, organizațiilor nonguvernamentale, autorităților străine sau ambasadei pentru întoarcerea în țară. În restul cazurilor, victimele fie s-au întors singure în țară (135 dintre acestea), fie situația de trafic a avut loc pe teritoriul României (214 cazuri). Victimele au primit asistență specializată, după caz.

Industrie de carne vie profitabilă și fără risc

Comerţul cu oameni rămâne epicentrul criminalităţii globale, iar traficul de persoane este expresia unei industrii criminale performante. Motivaţia traficanţilor este economică, ilicită, aceea de a face profit cu orice preţ, în care victimele sunt tratate ca bunuri şi vândute pentru obţinerea de profit. Traficul de persoane este considerat a fi o afacere, controlată de crima organizată, care încearcă să obţină maximum de profit din ceea ce considera a fi „bunul” ei, principiul care-i guvernează acţiunile fiind „low risk-high profit”.

Performanţa tactică a reţelelor criminale şterge frontierele geografice tradiţionale şi pe cele informaţionale. Comercianţii de fiinţe umane mobilizează resurse financiare uriaşe, obţinute în primul rând din sumele plătite victimelor traficului de persoane pentru serviciile sexuale prestate, de către o populaţie care cere din ce în ce mai mult astfel de servicii.

Aceste resurse sunt folosite de reţelele criminale pentru a-şi proiecta strategii transnaţionale foarte eficiente, de creare, reconfigurare şi alimentare a unei pieţe înalt profitabile, în care tranzacţionarea economică a persoanelor vulnerabilizate de condiţii socio-economice şi emoţionale rudimentare devine un scop în sine.

Asemenea precondiţii de vulnerabilitate fac predictibilă acroşarea facilă a viitoarelor victime, de către infractori, în condiţiile în care guvernele şi actorii societăţii civile se mobilizează pentru a „ţine” mai degrabă „pasul” cu performanţa efectivă a reţelelor criminale.

La noi e rai pentru cerere și ofertă

Conform ANTP, traficul de persoane funcţionează ca un mecanism de piaţă, în care condiţia existenţei cererii de servicii sexuale, în principal, se hrăneşte în limitele şi din particularităţile ofertei: „Dacă oferta de servicii sexuale, creată de vulnerabilităţile universale ale victimelor, ar trebui limitată sau demontată prin politici sociale operante, anti-sărăcie, anti-marginalizare, prin educaţie şi informare, în ţările de origine – cum este cazul României -, adresarea cererii este provocarea şi responsabilitatea statelor de destinaţie.

O ofertă săracă, diluată de intervenţii sociale eficiente, ar lipsi piaţa ilegală de desfacere a serviciilor sexuale, de însăşi obiectul tranzacţiilor care fac din victime o marfă eligibilă. În aceeaşi logică, o cerere diminuată prin măsuri eficiente de prevenire şi combatere nu ar mai oferi traficanţilor motivaţia şi oportunitatea declanşării demersului infracţional”.

Printre factorii care încurajează oferta pentru servicii oferite de către victimele traficului de persoane, cel puţin în Europa, se regăsesc: şomajul ridicat, o piaţă a forţei de muncă mai puţin accesibilă deschisă femeilor, discriminarea de gen, lipsa oportunităţilor de îmbunătăţire a calităţii vieţii, discriminarea sexuală sau etnică, sărăcia, persecuţiile, violenţa sau abuzurile, încălcări ale drepturilor omului.

Traficanţii urmăresc numai profitul, persoanele exploatate având singura funcţie de obiect generator de venituri. Pentru a putea duce victimele în astfel de situaţii, încă de la recrutare, traficanţii acţionează sistematic în vederea preluării controlului total asupra acestora (prin îndatorare financiară, morală, emoţională, manipulare, înşelare etc.), precum şi izolarea lor de orice posibil sprijin din partea familiei, prietenilor, cunoştinţelor, autorităţilor.

În acest context, reprezentanții ANTP subliniază că „România nu furnizează victime către Occident, nu este subiect activ. Victimele cetățeni români sunt atrase, aspirate de către statele care efectiv se hrănesc și funcționează cu serviciile acestor victime. Această cerere se întâlneşte cu oferta grupului ţintă din ţările de origine, care pleacă în ţările de exploatare pentru o viaţă mai bună (şi nu în mod necesar din cauza sărăciei). Victimele se aşteaptă la un trai mai bun, la respect şi la protecţie, însă ajung să fie exploatate în cele mai nefericite moduri”.

De altfel, în multe state europene, cererea de servicii este o cauză majoră a intrării victimelor, în general, şi a copiilor, în mod particular, în situaţii de trafic şi exploatare.

Metode de racolare

Traficanţii vor profita întotdeauna de lipsa de informaţie, de disperarea pentru găsirea unui loc de muncă sau nemulţumirea privind nivelul veniturilor, de credulitatea, spiritul de aventură sau inconştienţa persoanelor pe care le vor transforma în victime.

Oferta de muncă în străinătate reprezintă metoda cea mai răspândită de recrutare a tinerelor. „Locurile bune de muncă” în străinătate constau în: a lucra într-un restaurant, club, bar sau hotel. Pentru a ocupa postul de chelnăriţă, dansatoare de cabaret sau hostess nu este necesară vreo pregătire specială, cursuri, diplome sau experienţă.

Mai există şi alte metode, precum metoda „Loverboy”, prin care traficanţii aleg viitoarele victime, petrec câteva săptămâni sau luni cu o fată, câştigându-i încrederea şi apoi spunându-i că ar vrea să o ia în căsătorie, o determină să îl însoţească în altă localitate sau ţară, unde are loc exploatarea.

De multe ori, traficanţii pornesc prin a recruta fete cu vârste începând de la 12-13 ani, atunci când sunt uşor de manipulat şi de controlat. Fiind aproape imposibil de trecut graniţa, până la împlinirea vârstei de 18 ani, exploatarea are loc în ţară, reprezentând un „stagiu de pregătire” pentru următoarea etapă din străinătate.

Poți preveni traficarea de carne vie!

Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane (A.N.T.I.P.) a implementat, în perioada februarie –septembrie 2019, campania naţională de prevenire a traficului de persoane în scopul exploatării sexuale “Distruge zidul indiferenței! Traficul de persoane poate fi prevenit”.

Mesajul campaniei a fost „Cererea de servicii sexuale conduce la creșterea victimizării. Folosirea serviciilor unei victime a traficului de persoane este pedepsită de lege“.

Practic, copiii din școli și comunități locale au luat contact cu reprezentanții ANTP și polițiști, dar probabil atunci când li s-a spus, au luat-o drept glumă. JB&Bihon.ro vă prezintă, structurat, atât informații despre modul de operare al traficanților, ca să îl știți și să îl puteți recunoaște în timp suficient de util cât să reușiți să vă sustrageți dacă ați fost cooptat, cât și alte informații utile, care vă pot salva din ghearele traficanților de carne vie.

Cum acționează traficanții de carne vie

Ca să preia controlul total asupra victimelor, traficanții au un plan care ar urma pașii:

– identificarea şi studierea vulnerabilităţilor, nevoilor şi dorinţelor viitoarei victime

– câştigarea încrederii victimei şi a apropiaţilor (părinţilor, familiei, prietenilor), chiar îndrăgostirea

– dovezi de prosperitate, generozitate, influenţă, succes social, putere

– îndatorarea viitoarei victime, emoţional, financiar, moral etc.

– accentuarea vulnerabilităţilor/breşelor (separării, certurilor sau neînţelegerilor cu apropiaţii)

– apariţia unei oferte/oportunităţi cu necesitatea urgentării tuturor formalităţilor – pregătirea izolării: determinarea victimei să nu spună nimănui despre locul de destinaţie sau chiar să-şi mintă apropiaţii

– determinarea victimei să nu aibă asupra ei mijloace care să-i asigure independenţa (bani, haine etc)

– deposedarea de documentele de identitate şi de mijloacele de legătură cu apropiaţii sau autorităţile (telefon, internet etc.), ducerea acesteia într-un loc izolat

– manipularea victimei folosindu-se de starea ei de dependenţă morală, financiară, emoţională (vulnerabilităţile existente + cele accentuate şi/sau nou create)

– convingerea victimei că autorităţile nu ar interveni să o salveze

– convingerea – constrângerea – ameninţarea – manipularea (având acum la dispoziţie toate punctele sensibile ale victimei) în vederea exploatării

– exploatarea efectivă (închirierea serviciilor) şi de multe ori revânzarea acesteia către alţi traficanţi.

Să ți se pară dubios (sunt indicatori de pericol ce pot semnaliza pregătirea unei situaţii de trafic de persoane) dacă :

ţi se asigură transportul

ţi se asigură sprijin pentru perfectarea documentelor

ţi se împrumută bani pentru plata transportului, obţinerea documentelor, şedere etc.

ţi se propune să pleci cu acte false

ţi se propune să pleci cu viză turistică

ţi se asigură perfectarea documentelor fără participarea ta şi într-un timp foarte scurt

ţi se propune să ţii secretă plecarea ta faţă de rude, apropiaţi, prieteni etc.

ţi se propune să nu declari la frontieră motivul real al călătoriei tale

lipsa unor condiţii pentru viitorul loc de muncă: experienţă, studii, cunoaşterea limbii ţării

intenţia de a fi deposedată de actele de identitate: acestea pot fi reţinute doar de oficialităţile de la frontieră, poliţie şi jandarmerie; nicio alta persoană nu are dreptul să le reţină

intenţia de a fi deposedată de telefonul mobil, tabletă, restricţionarea accesului la orice mijloc de legătură

ţi se sugerează că nu este nevoie să iei bagaje cu tine

Mesaj pentru copii – părinți – profesori:

Traficanții de carne vie știu bine să profite de pe urma disensiunilor dintre copii – părinți și profesori. Traficanții urmăresc izolarea emoțională a minorilor față de școală și familie, caută să umple ei lipsa de afecțiune, atenție, comunicare sau sprijin, până reușesc să-i rupă de mediile protective și să le creeze alte anturaje prin intermediul cărora îi pot controla în cele mai nefericite moduri. Dacă ajungi în situație de risc, trebuie să ştii că nu ești singur/singură și trebuie să discuți cu părinţii, rudele de încredere, cadrele didactice, poliţia, comunitatea locală, instituţiilor publice ONG-uri. Iar în cazul în care părinţii sunt cei care te obligă, trebuie să ştii că există şi alte persoane cu care poţi discuta despre ceea ce ţi se întâmplă! Sună la 0 800 800 678 – Linia Telverde a ANITP, de unde vei primi informații în vederea evitării unei situații de trafic.

Vezi de mediile frecventate, informează-te și

1. evită să frecventezi anumite locaţii, de tipul cluburilor de noapte, sex-cluburi etc

2. fii reticent/ă faţă de persoanele cunoscute prin internet;

3. fii precaut/ă în ceea ce priveşte promisiunile verbale, indiferent de argumentele folosite;

4. interesează-te şi din alte surse dacă promisiunile făcute de o persoană privind capacitatea sa de a oferi un loc de muncăsunt realizabile; încearcă să obţii cât mai multe date despre angajator;

5. asigură-te că agenţia prin intermediul căreia ai căutat un loc de muncă funcţionează legal;

6. contactează ambasada ţării în care urmezi să pleci pentru a verifica dacă îndeplineşti condiţiile pentru a lucra sau studia în respectiva ţară;

7. consultă un jurist privind clauzele unui contract de muncă înainte de a-l semna;

8. evită semnarea unui contract cu specificaţii evazive de genul: ”şi alte tipuri de activităţi”sau „toate activităţile la cererea angajatorului”;

9. evită semnarea unui contract redactat într-o limbă pe care nu o cunoşti suficient de bine;

10. refuză orice angajament sau compromis care ar putea duce la şantajarea sau manipularea ta (plata unor servicii, a transportului, încălcarea unor legi precum plecarea cu acte false, să pleci să munceşti în străinătate cu viză turistică, de studii sau alt tip de viză decât cea de muncăetc.);

11. stabileşte o parolă, pe care o vei folosi în convorbirile cu părinţii sau prietenii, dacă ai probleme;

12. află şi notează coordonatele de contact (telefon, e-mail, conturi socializare etc.) ale: Ambasadei României/ Consulatului Român, Poliţiei, alte numere de urgenţă din ţara respectivă, organizaţii anti-trafic etc.;

13. încearcă să înveţi câteva cuvinte, propoziţii, fraze în limba ţării în care vei lucra;

14. anunţă cu cine, unde şi cum pleci din ţară;

15. comunică constant cu familia şi apropiaţii;

16. ia cu tine o variantă secretă de comunicare, în cazul în care eşti deposedată de telefon

17. nu da nimănui telefonul

18. nu da nimănui actele tale de identitate (cu excepţia poliţiştilor/jandarmilor);

19. fii reticent/ă în legătură cu orice angajament privind procurarea documentelor de călătorie de către o altă persoană;

20. fă mai multe copii ale tuturor actelor necesare călătoriei şi păstrează-le în diferite locuri, lasă una dintre copii la o persoană de încredere, iar alta acasă;

21. reţine orice detalii privind traseul efectuat şi persoanele care te însoţesc;

22. „Nu cred că mi se poate întâmpla tocmai mie” este o manieră de a gândi care poate conduce la experienţe cu urmări dureroase.

Cum poți ieşi din situaţia de trafic:

În majoritatea cazurilor, victimele realizează pericolul doar în momentul în care sunt sechestrate şi/sau obligate să desfăşoare activităţi împotriva voinţei lor, ori când nu primesc decât o mică parte din ce li s-a promis ca plată, invocându-se diferite motive.

1. reţine orice informaţie privind locaţia;

2. informează orice persoană;

3. transmite un mesaj S.O.S.;

4. încearcă să evadezi şi să contacteziinstituţiile sau persoanele care ți-ar putea oferi ajutor:

-116111 – Telefonul Copilului

-Cadrele didactice din şcoala ta

-DGASPC-ul din judeţul tău

-0 800 800 678 – Linia Telverde a ANITP

-112 – numărul unic de urgenţă

-Reprezentanţele dilpomatice,Poliţia sau Jandarmeria din ţara în care te afli

-ONG-urile din ţara în care te afli

-oricărei persoane pentru a anunţa autorităţile sau ONG-urile de profil