Exerciţiu regional de salvare din peşteră

„Sâmbătă și duminică, 15-16 iulie, Salvaspeo România, prin Serviciul Județean Salvamont Bihor și Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo Arad, a desfășurat în zona Padiș, munții Bihor, un exercițiu regional de salvare din mediul subteran speologic.

La acțiune au participat salvatori speologi, medici de urgență și speologi din județele Arad, Bihor și Cluj.

Acțiunea a constat din simularea unui accident și evacuarea în paralel a două persoane din Avenul cu Bușteni și Avenul cu Tirbușon (Sistemul Deversor). Evacuarea din subteran a fost efectuată de la adâncimea de – 53 m, pe o serie de pasaje verticale și galerii cu pasaje foarte înguste.



Această acțiune face parte dintr-un program de pregătire periodică a echipelor de salvare speologică din România, fiind organizată în scopul omogenizării și creșterii gradului de operativitate a echipelor de salvare spelogică”, informează Corpul Român Salvaspeo – CORSA.

Avenul cu Bușteni și Avenul cu Tirbușon (Sistemul Deversor) fac parte, de fapt, din aceeaşi peşteră cu două ieşiri, galeriile lor se întâlnesc jos, explică Tudor Rus, organizator al exerciţiului. „Echiparea avenelor a fost astfel făcută încât victimele să fie transportate exclusiv pe coardă. 35 de persoane au participat la exerciţiu, majoritatea lor salvatori speologi, şi am avut şi patru medici de la SMURD. Am împărţit oamenii în două echipe, fiecare a echipat traseul de salvare pe câte un aven, iar operaţiunile au durat cinci ore. A doua zi am inversat echipele, fiecare a intrat pe celălalt aven”, relatează Rus.

Echipele de intervenţie Salvaspeo sunt formate în mare parte din salvatori voluntari, civili, pregătiţi şi formaţi pentru salvări din zone greu accesibile şi dificile, care necesită o pregătire tehnică specifică, antrenament continuu şi echipamente de intervenţie speciale, mai transmite CORSA.