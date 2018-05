„Exodus” – emoţia unor lumi în conflict

Uneori cifrele se transformă în culori, în dâre de penel. Uneori pasiunile te transformă, răbufnesc şi îşi revendică rolul principal în viaţă. Este descrierea pe scurt a parcursului de la economie la pictură pentru artista masterandă Vasilica Roman.

Expoziţia ei, „Exodus”, vernisată miercuri la Sinagoga Neologă Zion, face parte din proiectul „Impuls”, organizat de Asociația Kiwanis Art și Departamentul de Arte Vizuale al Universității din Oradea, şi care are ca obiectiv stimularea, evidențierea și promovarea atât la nivel local cât și la nivel național a artiștilor studenți performanți.

Când s-a îndreptat spre pictură, Vasilica Roman era economist. Dar lipsa prejudecăţilor, a limitelor, testarea unor altfel de emoţii şi exprimarea lor prin pânze şi culori au făcut-o să se rescrie într-o nouă poveste, cea de artist.

Despre întâlnirea cu Vasilica Roman, as. univ. dr. Anca Popescu mărturiseşte: „Vasilica a venit la cercul de pictură pe care îl coordonez dintr-un cu totul alt domeniu, cel economic, şi tratând pictura ca pe un hobby drag. După ce a pictat prima lucrare, mi-am dat seama instantaneu că am în faţă un talent nativ, care se cere perfecţionat, a cărui menire este numai şi numai pictura. Lucrările ei sunt poezie, sunt vis, sunt o lume în care ne-ar plăcea cu toţii să trăim. Vasilica, cu ambiţie şi pasiune, a reuşit să devină licenţiată şi apoi masterandă la Facultatea de Arte din Oradea. Iar acum, drumul ei se deschide luminos spre frumuseţea artei. Expoziţia de azi este o confirmare categorică a primei impresii de atunci”.

Lucrările din expoziţia „Exodus” au avut ca sursă de inspiraţie, după cum explică Vasilica Roman, „spectacolul migraţiei”, ce afectează întrega lume, un spectacol care este plin de frică. „În fenomenul migraţiei sunt două lumi care intră în conflict. Cea a celor care vin şi îşi abandonează tot ce reprezintă pentru a supravieţui, a deveni ceva nou, ceva ce poate nu e specific lor, dar care speră să îi adopte, şi lumea celor care sunt şi se simt invadaţi. Se vor suprapune aceste două lumi, sau se vor contextualiza? Unde se află umanitatea din ambele părţi? Unde se află acel punct comun în care începem să ne armonizăm toţi?”, se întreabă prin cuvinte, şi apoi în culori, artista.

Picturile sale creează o emoţie puternică, sunt deosebit de expresive şi chiar fără să citeşti explicaţiile de lângă fiecare lucrare – care ar putea face obiectul unei cărţi de eseuri – pătrunzi în lumea fascinantă creată de ea. „Am pus foarte multă emoţie în picturile mele, cu dorinţa ca ele să ajungă la cine le vede şi să se regăsească în ele”, spune Vasilica Roman. Expoziţia poate fi vizitată până în 5 iunie.