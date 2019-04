Expoziţia de grafică şi sculptură „65”

La sfârşitul săptămânii trecute s-a vernisat la Muzeul Oraşului Oradea – Complex Cultural expoziţia personală a artistului plastic Doina Tătar. Este vorba de o expoziţie de grafică şi sculptură ce reprezintă o retrospectivă a muncii sale pe perioada a 24 de ani, care include lucrări de la prima sa expoziţie personală, din 1995. Unele din lucrări au mai fost expuse în expoziţiile personale care au fost deschise în Oradea în 2004, 2009, 2012.

Amfitrionul evenimentului desfăşurat în Corpul A, Etaj 2, sala 15, a muzeului a fost Zoltan Imre, șef serviciu al Centrelor Culturale din Oradea. Doina Tătar s-a născut la Râmnicu Vâlcea pe 26 aprilie 1954. De aceea, această expoziţie s-a vrut a fi una aniversară, artista împlinind 65 de ani chiar la o zi după vernisajul expoziţiei. A fost cadru didactic din 1978 până în 2016. A expus din 1978 la toate expozițiile organizate în cadrul U.A.P. Oradea. În prezent este artist plastic liber profesionist.

„M-am gândit că împlinesc o vârstă frumoasă, cu o oarecare importanţă, şi am zis să îmi fac un cadou. Mi s-a părut varianta cea mai nimerită să fiu alături de oamenii pentru care însemn ceva – ca dovadă că sunteţi aici, alături de mine – şi să fiu împreună cu munca mea de atâţia ani, care îmi este foarte dragă. E cea mai frumoasă aniversare din viaţa mea, şi vă mulţumesc pentru asta”, a spus la vernisaj Doina Tătar, care precizează că lucrările din expoziţie ascund în spate bani mulţi, pe care un dascăl nu îi are, dar a avut norocul de un tată generos, care este sponsorul ei permanent. „Eu sunt cea pe care o ştiţi, chiar dacă nu mai sunt la catedră. Dimpotrivă, simt că timpul pe care îl am la dispoziţie îmi oferă oportunităţi nemaiîntâlnite până acum şi mă ajută să îmi îndeplinesc dorinţe pe care le-am ţinut ascunse, în timp, undeva”, a mai spus artista.

Sensibilitate şi eleganţă

Despre lucrările din expoziţie a vorbit criticul de artă Ramona Novicov, apreciindu-le ca fiind pline de sensibilitate şi eleganţă. „Doina are sensibilităţi de bijutier, ca orice artist. Un artist de forţa ei, care simte formele aşa cum le simte ea, un artist cu vocaţia monumentalităţii cum o are ea, atinge materia cu delicateţe”, explică Ramona Novicov. „Privită în ansamblu, sculptura Doinei Tătar îmi apare ca tangenta limitei unde sculpturalitatea întâlnește pictura. Punctul comun îl constituie valoarea acordată tușei. Atingerea materiei este extrem de sensibilă, gestul ei armonizează forța mâinii de fier cu delicatetea mănușii de catifea.

De accea, Doina Tătar sculptează cu ușurință transparențe, absențe și nedezvăluiri. O face de parcă ar dansa nonșalant, cu plăcere maximă, în intervalul dintre formă și spațiu, dintre formă și energie, dintre învăluire și revelare. Pusă în această perspectivă a ascunsului, a sustragerii, a disimulării, sculptura Doinei pare că se naște din acest misterios contrast complementar – uneori tandru, alteori abrupt sau nemilos – dintre dragoste și absență. Sculptura ei e o cale spre redescoperirea celui mai seducător palier al corporalității, al unei deloc edulcorate întrupări a eternului feminin. Torsurile Doinei aduc în scenă energia feminității oferite ca spectacol, ca semn al memoriei sau ca oracol. Concentrate ca un elixir, pătrunse de un erotism primordial, inițiatic, mici de le ții în palmă, dar exploziv de monumentale, ele au ceva din forța idolilor neolitici, a menadelor alexandrine și a grenadelor”, explică Ramona Novicov.

La vernisaj a vorbit cu multă afecţiune şi asist. univ. dr. Anca Popescu, consultant de specialitate în cadrul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bihor. A punctat faptul că Doina Tătar a colaborat ca dascăl de multe ori cu Centrul în tabere de copii, împreună descoperind tineri talentaţi. „Ca prieten, este mereu alături de cei apropiaţi. Este un om liber şi generos. Lumea Doinei este frumoasă, plină de delicateţe şi senzualitate. Puterea pe care o are este puterea unei femei inteligente, care a ştiut să îşi depăşească experienţele de viaţă, să înveţe din ele şi să fie învingătoare”, a mai spus Anca Popescu, dedicându-i la final două poezii ale lui Marin Sorescu, pe care le-a citit cu mare emoţie.

Expoziţia artistei Doina Tătar va rămâne deschisă până în 25 mai.