Expoziţie-concurs de desene şi icoane

Evenimentul a fost coordonat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor, în parteneriat cu Episcopia Română Ortodoxă a Oradiei, Asociaţia „Părinţi pentru ora de Religie” şi Palatul Copiilor şi Elevilor din Oradea.

Expoziţia a oferit posibilitatea preşcolarilor şi elevilor de la toate ciclurile de învăţământ să îşi expună lucrări – desene şi icoane cu tematică specifică sărbătorii „Naşterii Domnului”. Premiile au fost acordate pe secţiuni: preşcolari, primar, gimnazial şi liceal – atât pentru desene, cât şi pentru icoane realizate pe sticlă, pe lemn sau într-o altă tehnică.

Au fost acordate 106 premii elevilor de la 30 de unităţi de învăţământ din judeţul Bihor coordonaţi de profesori de religie, desen, dar şi cadre didactice din învăţământul preşcolar, respectiv profesori, învăţători.

„Prin această expoziţie-concurs am urmărit valorificarea potenţialului creativ al elevilor, dragostea faţă de ceea ce înseamnă icoana şi mesajul pe care aceasta îl transmite, dar şi valorificarea, de la nivelul unităţilor de învăţământ, a muncii pe care dascălii o prestează cu elevii în cadrul cercurilor de pictură, în cadrul orelor care au ca specific pictura şi desenul, dar şi o colaborare între profesorii de diferite specializări, cu preocupări comune în acest domeniu. Am constatat o atenţie deosebită din partea elevilor faţă de această problematică. În fiecare an numărul elevilor creşte, dar şi al unităţilor de învăţământ participante”, a spus inspectorul Florin Negruţiu, coordonatorul acestui eveniment.