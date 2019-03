Iubitorii de artă sunt invitaţi vineri, 22 martie, de la ora 18:99, la vernisajul expoziţiei „Antropogen” care va avea loc la Galeriile Carol din Oradea, str Horea nr. 57. Este a doua expoziţie personală a Mirelei Iordache la Galeriile Carol, după expoziţia „Entropomorge”, care a fost vernisată în 2017 la Galeriile Carol din Bucureşti. Expoziţia „Antropogen” a fost gândită şi realizată cu participarea curatorială a Ralucăi Băloiu.

„În filosofia hegeliană, cuvântul antropogen definește formarea conștiinței de sine, adică acțiunea individului asupra sinelui „per se”, care prin convertire devine „sine dobândit”. Fără acțiunea care transpune gândul în realitate, individul nu se poate transforma pe sine. Schimbarea autentică se face la nivel intim, în interiorul ființei, iar transformarea internă este adaptată la realitatea obiectivă, socială. Tocmai această intervenție activă asupra a ceea ce ne este dat și asupra a ceea ce putem transforma prin intervenție proprie reprezintă narațiunea pe care o transpune Mirela Iordache în pânzele sale tridimensionale. Artista pune „în abis” întregul proces antropogen, astfel încât acesta este transpus în operă sub forma reliefurilor antropice. Moara lui Assan, Berăria Bragadiru, Fabrica de la Sântămărie Orlea, Fabrica Arteca din Jilava, precum și alte spații industriale și clădiri abandonate din țară sunt reprezentate sub forma reliefurilor abstracte. Mirela Iordache pune accent pe materialitatea obiectului artistic care, lipsit de recuzita tridimensională tradițională, devine experiență și textură pură, dacă ar fi să îl cităm pe Clement Greenberg care definea pictura abstractă americană „all-over painting”. Și, poate nu departe de Anselm Kiefer, Mirela Iordache transpune materia densă în pânzele sale, în care inserează resturi de zidărie, cărămidă, praf etc., din ruinele pe care pe care le documentează. Prinr-un proces ”kenotic”, Mirela Iordache transpune angoasa și trauma, iar personajele și ruinele sale devin subiecte predilecte prin care ilustrează periferia”, explică Raluca Băloiu, curator.

Artista Mirela Iordache a participat la concursuri naționale și internaţionale şi a fost premiată cu „pArte de Arte” de către Fundația Culturală Criterion în anul 2014. Lucrările Mirelei Iordache sunt prezente în colecţii particulare din SUA, Austria, Franţa, Grecia, Israel şi România.

Expoziţia „Antropogen” poate fi vizitată la Galeriile Carol până în 22 mai, de luni până vineri, între orele 9-16. Intrarea este liberă.