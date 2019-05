Expoziţie personală Andreea Rus

Lucrare din expoziţie

Iubitorii artei sunt invitaţi la Galeria de Artă – Reperaj din Cetate, sâmbătă, 11 mai, de la ora 16:00, la deschiderea expoziţiei personale de pictură „Behind the Utopia. Looking for meaning of life” a artistei bistriţene Andreea Rus.