Expropriații din Nufărul: „Sunteți mai rău ca Ceaușescu!”

La 15 milioane de lei este evaluat costul proiectului prin care se vor demola patru loturi de case din spatele blocurilor din Nufărul pentru a face locuri de parcare pentru mașinile celor care stau în blocurile de la bulevard. Asta în contextul apropiatei desființări a peste 400 de locuri de parcare amenajate acum, pe trotuar, paralel cu linia de tramvai.

Pe terenul golit de case, ar urma să se înființeze 310 locuri de parcare, căi de acces și spații verzi.

Proiectul a trecut, ieri, de plenul Consiliului Local, fără comentarii din partea aleșilor, cu votul liberalilor și al udemeriștilor. Pesediștii s-au abținut.

În sală au fost prezenți și cinci reprezentanți ai celor care vor fi expropriați dar nu au putut lua cuvântul înainte de votarea proiectului care îi privește direct. Au fost invitați să vorbească la finalul ședinței, la categoria „Diverse”.

„Regenerarea urbană”, ca termen legal…

Viceprimarul Florin Birta a prezentat proiectul votat de deliberativul local anterior ședinței, într-o conferință de presă.

A insistat că demolarea de case pentru amenajarea de locuri de parcare după blocuri poate fi etichetată „regerenare urbană”: „În momentul în care demolezi o casă dintr-un cartier este regenerare urbană”.

Când i s-a atras atenția că „regenerare urbană” a devenit o etichetă pe care edilii orădeni o aplică, mai nou, pe orice demolare, vicele a replicat că „până acum trei ani nu aveai voie să faci exproprieri decât pentru drumuri, nu aveai voie să faci exproprieri pentru locuri de parcare. Acum există acest termen legal de regenerare urbană”.

„Regenerare urbană” este, totuși, un termen care ține în principal de urbanism și care denumește, de fapt, redarea în folosință publică a zonelor urbane neglijate, cu îmbunătățirea calității vieții orășenilor.

Ori niște loturi de parcări sunt, în fapt, zone aproape moarte din punct de vedere al interacțiunii sociale sau al creșterii calității vieții.

Birta a mai insistat că abia „după ce vor fi construite parcările supraetajate din zonele centrale vom începe să construim parcări etajate în zonele din cartiere. Pentru o parcare de acest fel, la fel ca pentru una la sol, e nevoie de spațiu. În cartiere nu sunt spații decât dacă am fi expropriat acele case”.

Cinstea și corectitudinea evaluatorului!

Despre modul în care expropriații vor fi despăgubiți, Birta lasă asta în seama cinstei și corectitudinii evaluatorului: „toate exproprierile am încercat să le facem cu despăgubiri corecte. În primul rând, acele exproprieri se fac de către un evaluator autorizat ANEVAR care cred că nu își permite să își pună în joc cariera pentru că i-ar cere Primăria să evalueze mai puțin o clădire”. „Cu siguranță vor fi nemulțumiri”, chiar dacă îi dai valoarea corectă pe casă nu ai cum plăti partea emoțională”, mai spune vicele.

Musai, parcări

Chestionat dacă nu cumva Primăria alege mult prea ușor varianta exproprierii de case pentru a face loc mașinilor, Birta consideră că problema locurilor de parcare cade înaintea inviolabilității proprietății, câtă vreme proprietarii sunt despăgubiți.

„Acele mașini pe care le scoatem din fața blocurilor nu avem unde să le punem. Nu le putem urca pe bloc la etajul 10 să facem locuri de parcare, trebuie să găsim anumite soluții. Peste 90.000 de mașini sunt înmatriculate în Oradea și în acest moment avem undeva la puțin peste 30.000 de locuri de parcare. La diferența de 60.000 de mașini va trebui să le găsim locuri de parcare”, argumentează el.

Totuși, în Oradea, nu e o raritate ca o familie de la bloc să aibă mai mult de două mașini iar în aceste condiții, Birta a părut surprins de varianta că Primăria ar putea face ceva pentru reducerea numărului de mașini: „să mergem spre diminuarea numărului de mașini?”.

Exponent al unei administrații locale cu inițiative avangardiste sau chiar dincolo de limita legii în domenii care o interesau, precum reabilitarea patrimoniului sau activarea „centrului-mall”, Birta așteaptă de la București o soluție la supra-aglomerarea cu mașini a Oradiei. „A existat acea taxă de poluare în România, când s-a scos a fost un exod spre țară a mașinilor second hand. Nu este o problemă doar la nivel de Oradea, ci e națională. Trebuiesc luate măsuri dar măsuri guvernamentale”, a argumentat el pasivitatea de pe plan local.

Mai mult, a lansat și ironia cum că „a mai fost o regulă în trecut în care într-o zi circulau mașinile cu soț și în alta mașinile fără soț. Se pare că ducem dorul vremurilor îndepărtate”. Ca și cum nu Primăria Oradea, pe care o conduce ca viceprimar, ar fi, de fapt, continuatoarea politicilor demolatoare începute de comuniști.

Acuze și rugăminți

În plenul CL, viitorii expropriați nu au primit persmisiunea de a li se adresa consilierilor locali înainte ca aceștia să le pecetluiască soarta prin vot.

Care vot, a mers pe repede înainte, fără comentarii – 19 voturi pentru, de la PNL și UDMR și trei abțineri, ale PSD. Oamenii au primit microfonul la final de ședință.

„Eu consider că proprietatea e cea mai importantă. Întotodeauna am muncit pentru casă, nu pentru mașină sau altceva. Se poate, dacă s-ar dori, să găsim și alte variante. Peste drum, unde e Lotus, e teren neamenajat. De ce nu se poate face acolo parcare? Este în spate la Salca, între Leonadro da Vinci și Salca, o parcare mare. De ce nu se face acolo o parcare etajată. Consider că și casa mea, cu trei etaje , e tot un bloc. De ce să se dărâme casa mea ca să facă parcări pentru cei de la bloc? Nu e vorba de bani, e vorba de casă”, a spus Doina Dumitru, adresându-se plenului.

Gal Dorina i-a invitat pe aleși în teren: „nu este normal să treceți la exproprieri sau demolări, care termen doriți. Haideți afară să vedeți ce case sunt! Noi am trecut deja, în anii 80, de o situație de acest gen. Analizați această situație, nu o treceți cu vederea ușor. Noi ne-am autosesizat din presă. Poate nu este adevărat, poate este doar un zvon. Ni se pare strigător la cer ce se întâmplă”.

După plen, discuțiile au continuat pe coridor, când vicele a fost, din nou, interpelat, de oamenii nemulțumiți. „Dacă sunt alte soluții, de ce mergeți pe demolare?”, l-a chestionat Dumitru Doina, care nu a luat de bun răspunsul vicelui cum că alte variante nu există – „Vă dau eu alte soluții dacă doriți, dar nu doriți, asta e problema!”.

Femeia s-a mai plâns că „fiul meu lucrează în Anglia pentru bani. De la Paști tot renovează și acuma veniți să îmi dărâmați casa?!”

Femeia a concluzionat că „sunteți mai rău ca Ceaușescu, domnule Birta. În anumite situații, da, dar niște parcări și ceva spațiu verde nu e strategic”.

Birta a încercat să îndulcească amarul spunând că „ulterior, la final, lumea va fi mulțumită” dar a primit o replică acidă: „Am vorbit cu cineva care a primit despăgubiri de la Primărie. Cu ce bani a primit pe o casă din Oradea, a trebuit să își ia casă în Sîntandrei. Nu mă interesează banii, vreau să rămână casa mea acolo unde e că de aia am muncit!”.

Cu votul UDMR

La finalul ședinței, udemeristul Kiss Gabor a spus că a votat „din neatenție” proiectul dar că nu este de acord cu materialul propus. Șefa grupului UDMR, însă, altfel foarte vocală împotriva atingerilor la proprietate, ne-a spus că grupul a votat proiectul pentru că, la lansarea inițiativei, „a fost o discuție cu primarul Bolojan”.

Conform acesteia, grupul a ridicat problema desființării celor peste 400 de locuri de parcare din fața blocurilor și a primit asigurări de la edilul șef că acestea vor fi mutate în curtea blocurilor, unde li s-a spus că este teren. Kirei spune că grupul a primit asigurări că vor fi demolate doar case dărăpănate, neîntreținute.

Desigur, după lansarea discuției publice despre modificările din Nufărul, a fost la dispoziția oricărui orădean planșa cu casele lacare executivul le pune cruce.

Acum, cu votul celor patru consilieri din UDMR, promisiunea edilului șef va deveni realitate: va face să fie teren, dar după demolarea de case și vile.