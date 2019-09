Expun gânduri și sentimente „interzise”

Conceptul expoziției „Sub Rosa – Gândurile nerostite ale omenirii” s-a născut dintr-o nevoie arzătoare de a normaliza gândurile și sentimentele „interzise”. Vernisajul expoziției inedite organizate de Patricia Pelea are loc pe 29 septembrie, începând cu orele 18:30, la Moszkva Kávézó.

Invitație la confesiune

Orădenii asumați sunt invitați să participe la mișcarea de eliberare declanșată de Patricia Pelea. Orădeanca a studiat International Event Management la University of Surrey, una dintre cele mai bune universități profesionale, științifice și tehnologice din Marea Britanie care educă și încurajrază generațile de studenți să aibă spirit de curiozitate și dorință de a îmbunătăți lumea în care trăim.

„Ne-ar plăcea să te ascultăm. Ne-ar plăcea să împărtășești cu noi câteva dintre trăirile tale care-ți sunt adesea însoțite de vinovăție. Cele care «nu ar trebui să existe». O poți face prin e-mail (subrosaexhibition@gmail.com), Instagram (@subrosaexhibition) sau le poți așterne într-un carnețel Sub Rosa din Moszkva Kávézó, The Dripper, Snoozz, Origins Café și Cărturești.

Înțelegem că astfel de confesiuni sunt acte de mare intimitate, iar singura garanție că vom păstra anonimatul este o simplă promisiune. Ne-am bucura tare mult să ne sprijini inițiativa, să o împărtășești cu cei apropiați și să contribui la mișcarea locală de eliberare!”, e mesajul Patriciei Pelea.

Dați glas trăirilor interzise

În spiritul studiilor pe care le-a urmat la Universitatea Anului 2016, așa cum a fost declarată University of Surrey în 2016 de către The Times și de Sunday Times, Patricia Pelea îi îndeamnă pe cei care vor să i se alăture să scape de ceea ce îi face să se simtă îngrădiți.

„Perfecționismul pedepsitor și cenzura continuă ne fac să ne simțim mizerabili. Regulile nescrise (care nu sunt puse sub semnul întrebării, ci acceptate ca atare) cu privire la ceea ce ne este permis să simțim și să gândim … ne îngrădesc tuturor libertatea, chiar și în propriile minți, imaginații și suflete. Începem să ne simțim îngrădiți, întemnițați într-o societate care pur și simplu nu înțelege.

Începem să ne simțim izolați în propria noastră nefericire, crezând că suntem singurii. Ca urmare, toate aceste gânduri și sentimente „interzise” sunt ascunse… Păstrate în secret, într-un suflet deprimat și, nicidecum, discutate deschis. Și iată-ne, trecând unul pe lângă altul în fiecare zi, ascunzând aceleași gânduri și aceleași sentimente și crezând că suntem unici.

Trebuie să fie ceva în neregulă cu noi … suntem prea ciudați, prea diferiți, născuți prea repede sau prea târziu, în țara sau continentul nepotrivit… Suntem prea …Și, deși sentimentul că eșți diferit și unic (în orice fel) este grozav, suntem mai „la fel” decât ne place să credem. Hai, deci, să ne imaginăm cum ar fi … să dăm glas trăirilor „interzise”. Să le strigăm în gură mare.

Să le discutăm dimineața la o cafea, în valsul fumului de țigară, sau seara, la o bere rece. Să auzim „Bă, ce chestie! Și eu!” sau „Nu-mi vine să cred! Și mie!”. Să înțelegem că nu suntem singuri, „nu doar noi” și „nu doar nouă”. Există o mulțime de oameni care simt la fel! Hai, deci, să ne imaginăm… toate barierele, și limitările, și zidurile … DĂRÂMATE! Zi tu că nu-i cel mai fain sentiment din lume?! ”, e invitația lansată de Patricia Pelea.

Toate gândurile și trăirile împărtășite vor fi colectate și, mai apoi, expuse în cadrul expoziției. Pentru fiecare confesiune, participanții expoziției vor putea indica dacă au trăit vreodată ceva similar, tocmai pentru a porni o mișcare de normalizare. O mișcare a „e în regulă”-ului și a „nu ești singur”-ului.

Expoziția va rămâne deschisă până pe 13 octombrie.