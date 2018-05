„F.A.D. (Noduri şi plăci)”, la FITN Arad

Trupa „Iosif Vulcan” a Teatrului „Regina Maria” s-a întors de curând de la cea de-a șasea ediție a Festivalului de Teatru Nou de la Arad, unde a participat cu spectacolul „F.A.D. (Noduri și plăci)” de Nicola Wilson, regia Horia Suru.

Ca în fiecare an, trupa orădeană s-a bucurat de succes și a fost răsplătită cu aplauze. Reacțiile pozitive nu au întârziat să apară nici în presă, redactorul și coordonatorul site-ului Bookhub.ro afirmând: „F.A.D. este un spectacol de revăzut, e unul dintre cele pe care le porți cu tine prin lume până când intri din nou în sala de teatru. E contemporan, e cu și despre spaimele noastre, e despre cum nu ne trăim viețile. Este un spectacol pe care l-aș vedea jucat în București, și nu doar aici. Iar faptul că l-am văzut în cadrul Festivalului Internațional de Teatru Nou de la Arad (ediția a VI-a) – FITN6 mă duce cu gândul și la deviza sub care se desfășoară anul acesta festivalul: «Învață din viață!». Fiindcă, ce alt spectacol mai potrivit să fie pentru a ilustra acest slogan, decât F.A.D.?”

Curatorul Festivalului Internațional de Teatru Nou a fost anul acesta criticul de teatru Claudiu Groza, care a selectat 20 de spectacole de teatru produse de companii de stat sau independente din Bucureşti şi din ţară, precum şi două spectacole străine, din Olanda şi Spania.

Dramaturgia contemporană, atât de folosită în ultima perioadă de artişti, ruptă parcă din viaţa cotidiană, şi-a găsit perfect locul pe terenul bine nivelat al pieţei culturale de la Festivalul Internaţional de Teatru Nou. Spectacole-mărturisire, spectacole-manifest, spectacole în care sugestia sau imaginea e totul, spectacole sociale sau cu tentă politică, sau despre comunităţi minoritare, spectacole despre visare şi asumare a vieţii, spectacole experimentale şi cu rol pedagogic, s-au perindat pe scenele FITN. Mesajul şi motto-ul Festivalului au fost: Înv(i)ață! – Învață din viață.

De la Arad, Trupa „Iosif Vulcan” se îndreaptă spre Festivalul Internațional de Teatru „Atelier” tot cu spectacolul „F.A.D. (Noduri și plăci)”, care se va juca în data de 2 iunie, de la ora 17:00, la Teatrul Municipal Baia Mare.