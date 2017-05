Familia Patriciei organizează protest, la 7 ani de la decesul fetiței

La șapte ani de la dispariția fetiței lor, părinții organizează protest.

Micuța Patricia avea cinci anișori și gustase o linguriță de cremeș pregătită pentru ziua ei. Imediat, a început să se simtă rău. Părinții au dus-o la fostul spital de boli infecțioase, dar aici pesemne nu s-a luat în serios gravitatea intoxicației. După o serie de proceduri greșit aplicate sau neaplicate, potrivit părinților, micuța a fost prea târziu transferată la secția de reanimare de la Spitalul Curteanu. Doctorii de acolo au făcut tot ce au putut să o salveze pe fetiță, dar în zadar. De atunci, familia îşi caută dreptatea prin tribunale, ca să nu se mai repete o asemenea tragedie.

„Justiția este oarbă”

Familia spune că a crezut în justiție, dar că uneori „justiția este oarbă și nu dorește să vadă realitatea”, motivând ca o judecătoare a ales să o achite pe cea care s-a jucat „de-a Dumnezeu” cu viața fetiței sale. Delia Scorțe, mama Patriciei: „În zadar au afirmat toți experții medicali și doctorii audiați în acest dosar că era necesară monitorizarea atentă a Patriciei în momentul în care starea de sănătate s-a agravat, că trebuia să i se măsoare temperatura, tensiunea, pulsul, să fie examinată corporal. În zadar scrie negru pe alb în expertize că, transferată mai repede la ATI, Patricia ar fi avut o șansă de supraviețuire. În zadar au afirmat acest lucru și verbal experții și medicii în sala de judecată. N-a contat nimic. Judecătoarea a apreciat că fapta nu există. Și dacă fapta nu există, poate îmi explica cineva și mie de ce numele Patriciei stă scris pe o piatră funerară, de ce ea e îngropată într-un cimitir. Sau poate că nici Patricia nu a existat din punctul de vedere al unora atunci?”.

„Judecatoria Oradea (doamna judecator Crenguta Craciun) a decis ca nu exista fapta de ucidere din culpa (malpraxis) . Patricia a murit pentru ca “nu a mai vrut sa traiasca” , desi avea doar 5 ani , nu pentru ca a fost tinuta 3 ore si jumatate de catre inculpata dr. Calinescu Georgeta cu o temperatura de 42 grade Celsius , pana i-au “fiert” toate organele , timp in care nu i s-a luat temperatura , nu i s-a verificat pulsul , respiratia …A fost transferata la terapie intensiva cand ii cedasera toate organele , era plina de pete cianotice pe membre si abdomen si era in coma de gradul III…cand nu mai avea nici o sansa de supravietuire . Toti expertii medicali in domeniu au concluzionat ca daca ar fi fost monitorizata atent si transferata la timp avea sanse de supravietuire”, este mesajul postat de avocatul Răzvan Doseanu pe pagina de socializare Facebook după decizia Judecătoriei Oradea.

Considerând această decizie o insultă adusă noțiunii de dreptate, părinții Patriciei anunță organizarea unui protest în data de 24 mai, iar miercuri vor oferi detalii despre acest eveniment la care îi invită pe orădeni, fiindcă „e nevoie de o schimbare de mentalitate, e nevoie ca oricine a greșit să răspundă pentru greșelile comise în concordanță cu consecințele acestor greșeli”. „Din faptul că malpraxisul este băgat sub preș, nimeni nu are de câștigat, nici unii medici care ar deveni mai responsabili, nici pacienții’’, spune mama Patriciei.