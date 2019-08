Fără pază: Orăşelul Copiilor, sat fără câini

De mai bine de o lună, Orăşelul Copiilor a rămas fără servicii de pază şi, pe măsură ce situaţia se prelungeşte, creşte şi nemulţumirea familiilor cu copii mici.

În absenţa unui paznic care să supravegheze respectarea regulamentului de funcţionare şi a interdicţiilor impuse de acesta, părinţii se văd nevoiţi fie să îşi ia pruncii şi să plece, fie să intre în conflict cu cei care au depăşit vârsta copilăriei şi folosesc chioşcurile şi aparatele de joacă pe post de şezători unde se fumează, se bea şi se vorbeşte… liber.

„Nu vreau să dramatizez prea mult, dar trebuie luate măsuri pentru că altfel situaţia va degenera, ori orăşelul e un spaţiu ideal de joacă şi recreere pentru mulţi copii din oraş”, ne-a spus Roxana M., mama unui băieţel cu care vine des în orăşel.

„Cea mai urâtă scenă pe care am văzut-o a fost când un grup de tineri huligani, că altfel nu le pot spune, stăteau într-o ciupercă de lemn, consumau alcool, fumau şi se înjurau unul pe altul. Am fost şocată, iar mirosul fumului care mă lovea nu părea a fi a ţigară cu tutun. Eu însămi am fumat vreo 14 ani, nu nu aş putea afirma cu certitudine că fumau etno sau alte minuni, dar nu e exclus. În orice caz după ce au plecat, după ei a rămas o mizerie de nedescris. Eu ca mamă sunt mai mult decât îngrijorată, fiul meu adora skate parcul dar uneori e îmbrâncit şi ameninţat de cei mari aşa că ori nu mai mergem, ori stă lângă mine pe bancă până pleacă ei”, ne-a relatat mămica.

Alte mămici relatează că au fost martorele unor secvenţe şi mai violente, când unul din aceşti tineri s-a bătut, la propriu, cu un tătic care a încercat să ceară explicaţii pentru că i-au agresat fiul. Alta a primit înjurături de la unul dintre aceşti „rebeli”, căruia i-a atras atenţia să nu mai scuipe pe jos.

„Ieri (luni, n.r.) de exemplu, nepoţica mea a fost înjurată de un „dinozaur” din ăsta, de vreo 16 ani, care, de fapt, nici nu ar avea ce căuta acolo. Ea se dădea pe trotinetă şi din greşeală s-a lovit de individ şi s-a ales cu o înjurătură şi cu ameninţări uşoare cu bătaia”, spune Roxana M.

Aşa e!

Angajaţii Orăşelului confirmă situaţia. Locul e fără pază de când a expirat contaractul anterior iar unul nou întârzie să apară. De altfel, Cristian Popescu, adjunctul Direcţiei Patrimoniului Imobiliar, cea are administrează locaţia, ne-a declarat că „în Orăşel este un singur loc de pază, dar în prezent nu este un contract în vigoare pentru această activitate. Este în curs de atribuire un contract nou”.

Pentru că locul de joacă este, de fapt, un culoar de trecere strada Corneliu Coposu – Carrefour, nici angajaţii şi nici paznicii nu au autoritatea de a interzice accesul oricui în incintă. În plus, angajaţii se simt neputincioşi în faţa golanilor, pentru că, de fapt, nu au nicio prerogativă legală. Îi somează pe adolescenții care au vocabular vulgar, fumează sau consumă bătuturi alcoolice, dar fără prea mare succes. „Ar trebui ca Poliția Locală să facă patrulare regulată prin Orășel și să îi amendeze pe cei care nu respectă regulile. Noi degeaba le spunem! Sting țigara și când ajungem la distanță aprind alta”, spune omul.

Mămicile din orăşel consideră că cu sau fără posibilitatea de a da amenzi, gardienii impun o oarecare ordine. „În ultima vreme, când erau acolo, erau foarte atenţi. Pe copii mai mari care nu mai au voie în orăşel îi scoteau afară, pe terenul de baschet nu lăsau copii să joace fotbal sau altceva şi atrăgeau atenţia copiilor rebeli care escaladau echipamentele de joc sau le foloseau neadecvat.

Este o mare diferenţă fără doar şi poate. Vorbim cu mămicile zilnic despre asta în speranţa că situaţa va reveni la normal în curând. Oricum, copilulul meu se simţea în siguranţă ştind că nenea de la pază face ordine dacă e ceva bai”, spune Roxana M.

În traseul Poliţiei Locale

Deşi Poliţia Locală Oradea ar fi singura care să şi aplice amenzi şi are autoritate în faţa tinerilor rebeli, Cristian Beltechi, directorul instituţiei, spune că nu se pune problema instituirii de patrule zilnice.

„Orice loc nepăzit are soarta asta, e distrus sau populat de golani. Noi nu mergem chiar zilnic pe acolo dar ajungem de mai multe ori pe săptămână. La 60 de oameni, câţi am, din care 32 operativi, nu putem acoperi, fizic, tot ce ar trebui. Dacă am mai fi 15-20 în plus, altfel s-ar pune problema”, consideră el.

Orăşelul e cel mai mare loc de joacă din oraş

Foto: C.De.

Reguli afişate dar neglijate, în absenţa unei minime autorităţi

Foto: C.De.