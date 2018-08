Fără studii în domeniu, dar manager din flori

Pentru a conduce o instituție subordonată Consiliului Județean Bihor nu e nevoie de studii de specialitate și nici de studii de management. Aceasta este convingerea vicepreședintelui Consiliului Județean Bihor, Traian Bodea.

Într-o conferință de presă, organizată miercuri la Consiliul Județean Bihor, Traian Bodea a confirmat că una dintre opțiunile pentru conducerea interimară a Școlii de Arte „Francisc Hubic” este Doroty Naomi Popa, manager la florăria ,,Thea Decor’’, fără studii de specialitate, dar membră a Bisericii Penticostale, din care face parte și Bodea.

Reamintim că, Naomi Popa a lucrat, cu ani în urmă, la cabinetul fostului președinte al CJ Bihor, Radu Țîrle (cunoscut prin faptul că și-a angajat soția la cabinet, în timpul mandatului său).

Întrebat de jurnaliști ce o recomandă pe Popa pentru acest post, vicepreședintele Bodea a răspuns: „experiența managerială la Asociația Tinerilor Penticostali (ATP) «Exodus» Group”. De asemenea, Bodea a arătat că viitorul manager interimar poate fi o persoană din interior, dar la fel de bine poate fi una din exterior.

Din… privat!

„Nu am stabilit încă 100%. Este posibil să aducem pe cineva din mediul privat, nu din insituție. Naomi Popa poate să fie o variantă. Nu știu cu ce se ocupă în momentul de față, știu doar că a fost manager la ATP Exodus Mercedes. Ce o recomandă? Pe noi ne interesează managementul. Poate fi numită o persoană care are calitatea de manager și poate să administreze. Nu este trecut nicăieri că managerul interimar trebuie să aibă studii în domeniu. Acest lucru l-am studiat și nu am găsit nicăieri că pentru a fi manager trebuie să ai cursuri. Asimilați-o ca pe orice altă instituție. Dacă am o problemă medicală, nu merg la managerul Spitalului Județean să mă opereze, ci la un specialist în domeniul respectiv. Nu văd care ar fi problema?!”, le-a răspuns mirat Bodea jurnaliștilor prezenți.

Bodea a spus că el nu contestă profesionalismul profesorului Liviu Buțiu, actualul manager intermiar al Școlii de Arte „Francisc Hubic”, revocat de conducerea Consiliului Județean Bihor, ci critică latura managerială. El acuză faptul că Buțiu nu ar fi dus la îndeplinire deciziile Curții de Conturi Bihor.

Potrivit lui Bodea, sub conducerea lui Marian Boboia, la Școala „Francisc Hubic”, Curtea ar fi constat anumite neconcordanțe între contracte și facturi, plăți mai mari decât valoarea contractului, bani cheltuiți pe facturi proforme, dar fără facturi originale, facturi de cazare în valaore de 180.000 de lei la hoteluri din Oradea, fără a fi însoțite de delegații sau documente din care să rezulte persoanele cazate sau transport cu microbuse ori autocare, fără foi de parcurs.

Toate cele înșirate de Bodea ar fi cauzat insituției o pagubă de 41.000 de lei, pe care Liviu Buțiu, în calitate de manager interimar, ar fi trebui să o recopere de la fostul manager Boboia și de la contabila instituției, Claudia Turcuț.

Cu prejudiciul în instanță

„Comisia Consiliului Județean a făcut control la Școala «Francisc Hubic», iar pentru suma de 41.000 de lei nu s-au găsit documente justificative. Nerespectarea deciziilor Curții Constituționale atrage chiar răspunderea penală a celor care nu le pun în aplicare. Noi, Consiliul Județean, nu putem să le punem în aplicare, ci cel care conduce instituția. Avem o prelungire până în data de 15.10.2018, un termen foarte scurt, și nu știm dacă vom putea solicita un nou termen pentru ducerea la îndeplinire a acestor decizii”, a justificat vicele CJ motivul revocării lui Liviu Buțiu.

Bodea a arătat că, în baza fișei postului, Buțiu ar fi trebuit să ducă la îndeplinire deciziile Curții de Conturi Bihor. Însă – acuză Bodea, Buțiu nu ar fi făcut niciun demers, nicio constatare dacă a greșit cineva sau nu.

„Consiliu Județean Bihor se aștepta cu domnul Liviu Buțiu, prin aparatul propriu, să se îndrepte înspre fostul manager Boboia și a contabilei sau a altor persoane care se fac vinovate de suma respectivă. El trebuia să trimită în instanță vechea conducere pentru recuperarea prejudiciului sau să facă o comisie în cadrul școlii pentru a vedea care sunt persoanele care aveau atribuții în fișa postului și care nu și-au îndeplinit corect, conform legislației economice în vigoare, modul de întocmire a documentelor la timpul respectiv. Nu profesorul care predă canto sau xaxofon avea obligația să aibă factura sau contractul la timp”, a mai zis Traian Bodea.

După expirarea preavizului de 15 zile, Liviu Buțiu se va întoarce pe postul de pe care a fost numit: director adjunct și va avea în subordonare tot ce înseamnă personalul didactic al Școlii de Arte „Francisc Hubic”.

Contactat telefonic, directorul Liviu Buțiu a spus că nu comentează declarațiile făcute de vicepreședintele Bodea, dar a spus că va organiza o conferință de presă în cursul săptămânii viitoare.